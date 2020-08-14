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Яннис Адетокумбо – самый эффективный игрок в истории НБА

14.08.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Яннис Адетокумбо – самый эффективный игрок в истории НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо завершил регулярный сезон, установив рекордный показатель в истории НБА.

Эффективность игрока — 31 и 91-а сотая балла. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному Уилту Чемберлену, у которого в сезоне –1962-1963-го годов в составе «Сан-Франциско» показатель эффективности составил 31 и 82-е сотые балла. Адетокумбо пропустит последний матч регулярного чемпионата с «Мемфисом» из-за дисквалификации. 

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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо завершил регулярный сезон, установив рекордный показатель в истории НБА. Эффективность игрока — 31 и 91-а сотая балла....
 
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