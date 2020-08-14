«Каролина» обыграла «Бостон» в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги

Источник материала: ОНТ

«Каролина» обыграла «Бостон» в матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Встреча в Торонто завершилась со счетом – 3:2 в пользу «Каролины», в составе которой российский форвард Андрей Свечников забросил шайбу и отдал результативный пас на Теуво Терявяйнена. Россиянин стал первой звездой встречи. Счет в серии до четырех побед стал – 1:1. В другом матче дня «Вегас» в овертайме обыграл «Чикаго» – 4:3. Счет в серии – 2:0 в пользу «Голден Найтс». «Тампа Бэй» уступила «Коламбусу» во втором матче серии, не помогла «Тампе» шайба российского форварда Никиты Кучерова.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram