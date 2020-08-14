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Макей: Беларусь готова к объективному диалогу по всем вопросам, связанным с развитием событий в стране

14.08.2020 13:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Макей: Беларусь готова к объективному диалогу по всем вопросам, связанным с развитием событий в стране

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор с членом Федерального совета, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиом. Разговор состоялся по инициативе швейцарской стороны, передает БЕЛТА.

В ходе разговора стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в Беларуси после президентских выборов. В частности, белорусская сторона выразила готовность к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами, по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной кампании и после нее.

Владимир Макей в ходе переговоров также выразил признательность швейцарской стороне за обеспечение безопасности и порядка на избирательном участке в посольстве Беларуси в Швейцарии.

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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор с членом Федерального совета, главой Федерального департамента иностранных дел...
 
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