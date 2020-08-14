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Макей: Беларусь готова к объективному диалогу по всем вопросам, связанным с развитием событий в стране
Источник материала: ОНТ
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор с членом Федерального совета, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиом. Разговор состоялся по инициативе швейцарской стороны,
В ходе разговора стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в Беларуси после президентских выборов. В частности, белорусская сторона выразила готовность к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами, по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной кампании и после нее.
Владимир Макей в ходе переговоров также выразил признательность швейцарской стороне за обеспечение безопасности и порядка на избирательном участке в посольстве Беларуси в Швейцарии.
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Макей: Беларусь готова к объективному диалогу по всем вопросам, связанным с развитием событий в стране
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор с членом Федерального совета, главой Федерального департамента иностранных дел...
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