Лукашенко наградил карателей - за то, что нас убивали!

На страницах указа №305 от 13 августа перечислены сотрудники министерства внутренних дел, которые получили медали за "безупречную службу" первой, второй и третьей степени. Документ содержит 25 страниц с фамилиями награжденных.













Напомним, во время протестов против фальсификации результатов президентских выборов 9-13 августа в общей сложности были жестоко избиты и задержаны около 7 тысяч человек, избиения и издевательства мирных безоружных граждан продолжались и после задержания - в автозаках, в отделениях милиции, в центрах изоляции, с особенной жестокостью каратели избивали людей на Окрестина.





Официально власти подтвердили лишь два убийства карателями, правозащитники заявляют как минимум о пяти убитых. С учетом, что в Минздраве заявили, что некоторых пострадавших бригады скорой помощи просто не успевали довезти до больниц, то верить официальной информации нельзя.





Сотни человек после издевательств находятся в больницах, некоторые из них в очень тяжелом состоянии. Каратели не щадили ни детей, ни стариков. Людей просто хватали на улицах НИ ЗА ЧТО, жестоко избивали и брасали за решетку - их сутками не кормили и почти не давали воды!





Около сотни человек до сих пор числятся пропавшимми без вести.