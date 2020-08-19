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Экологическая катастрофа на Маврикии: 2500 тонн нефти уже откачали с севшего на мель судна
19.08.2020 11:48 — Разное |
В Маврикии уже почти месяц устраняют последствия экологической катастрофы из-за утечки огромного количества нефти с японского судна.
Закрыта прибрежная зона, где ведутся работы. Привлечены специалисты из Японии, Франции и ООН. Напомним, танкер с нефтью, на борту которого было 4000 тонн сырья, сел на мель и разломался пополам. Тысяча тонн нефтепродуктов вылилась в океан. 2500 тонн уже откачали с судна. Сейчас главный вопрос в устранении огромного маслянистого пятна. А также в буксировке частей танкера для выяснения причин аварии.
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В Маврикии уже почти месяц устраняют последствия экологической катастрофы из-за утечки огромного количества нефти с японского судна. Закрыта прибрежная зона, где...
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