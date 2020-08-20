Как работают предприятия Беларуси на фоне протестов

Источник материала: ОНТ

В промышленности ситуация сейчас стабильная, предприятия работают. Хотя напряженность вокруг них наблюдается. Причём создают её сами люди, в большинстве своём даже не сотрудники этих производств. Уже предварительно подсчитан ущерб от недавних беспорядков – не менее полумиллиарда долларов.





На хлебозаводе нет времени протестовать. Предприятие под названием «Автомат» работает круглосуточно. «Автомат» входит в концерн «Минскхлебпром», который выпекает более 20% всего хлеба в стране. Если печи встанут, эффект не заставит себя долго ждать. Но на предприятии работают прагматики. Средняя зарплата на предприятии более тысячи рублей. Это и не очень много, но молодёжь строит квартиры. Предприятие работает с прибылью, и выдаёт работникам ссуды на жильё.

На «Минскхлебпроме» работают более двух с половиной тысяч человек. И понимают, что работа – это важно, а любые спорные вопросы не решаются путём ультиматумов. Утренние кадры с Тракторного – люди идут на смену. По задумке они должны присоединиться к протестующим. Но этого не происходит. Заметим, что ряд Телеграм-каналов ежедневно публикует расписание для сторонников забастовок. Например, в такое-то время идём и «поддерживаем» своим протестом работников такого-то предприятия. Оценка инциденту возле МТЗ уже дана – несанкционированное массовое мероприятие. На место прибыла милиция. Протестующих попросили разойтись.

Некоторые участники акции решили проигнорировать требования милиции. Для наведения порядка толпу оттеснили. Два самых активных участника задержаны, один из них – безработный житель Волковыска.

Сегодня конвейер Минского тракторного работал не в полную силу, но дневная норма выполнена. Это около сотни машин произведены, не прекращались отгрузки. К слову, от ритмичной работы Тракторного зависит финансовое благополучие почти 350 предприятий страны. Теперь о ситуации на других флагманах промышленности. На БелАЗе – больше девяти тысяч трудящихся. В пик активности бастующих собирались две с половиной сотни. Сегодня завод работал в штатном режиме. В Интернете, а в основном по Телеграм-каналам, чьи авторы живут за границей, разнеслась новость об остановке калийного гиганта. Руководство «Беларуськалия» эту информацию опровергло. В то же время снижением загрузки предприятия уже воспользовался российский конкурент. «Уралкалий» в последние дни нарастил объёмы поставок. А вот у проходной Минского завода холодильников несколько сотен человек и ни одного сотрудника. Работникам приходится преодолевать путь на «Атлант» сквозь неспокойную толпу. Каждого встречает генеральный директор.

Что примечательно. Бастовать призывают работников государственных предприятий. Очевидно, чтобы нанести больший ущерб интересам страны. Как в поговорке – «назло маме отморожу себе уши». При этом у частного бизнеса вопрос о стачках не стоит. Мы связались с рядом предприятий. Они работают в штатном режиме. Среди них «Кока-Кола», производитель автомобилей «Белджи», «Ви-Эм-Джи индустри» и «Кроноспан», специализирующийся на деревообработке и производстве мебели. В штатном режиме работают резиденты индустриального парке «Великий камень», а это 60 крупных компаний, многие из которых с мировым именем. «Амкодор» наоборот наращивает объемы. Ускорилась и государственная «Белоруснефть», установили рекорд в бурении скважин. Вот ещё пример. Бресте на предприятии «Савушкин продукт» планировалась стачка. Её организовывали несколько работников. Но когда кадровая служба сказала, что на рассмотрении резюме 200 человек, горячие головы остыли. Частный бизнес – это ответственность. Перед компанией, учредителями, партнёрами. Если, например, не соблюсти график отгрузок – штрафные санкции, неустойки, потери партнёров. А для рядовых работников – чаще всего источника дохода. И это не шутки. Малые предприятия и предприниматели понимают это ещё острее.

Снижением объемов «Беларуськалия» тут же воспользовался российский «Уралкалий» и заполнил образовавшуюся нишу своей продукцией. Сделаем ремарку – в производственном секторе нашего калийного гиганта средняя зарплата 3,5 тысячи рублей в месяц. Сейчас наше предприятие недополучило деньги. Некоторые суммы уже посчитаны. Ущерб от протестов составил не менее полумиллиарда долларов. Потенциальный (и тот, что мы получим за приостановки производств) – миллиарды. А это и зарплаты. Прежде всего бюджетникам, и невозможность платить по кредитам предприятиям, и просрочки по выплатам. В том числе и работников перед банками. У нынешних протестов нет внутренних причин, подчёркивают на предприятиях. Но последствия могут оказаться весьма весомыми, на преодоление которых могут потребоваться годы.

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