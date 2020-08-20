ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко уволил ректора Академии управления при президенте

20.08.2020 11:35 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Ректор Академии управления при президенте Беларуси Геннадий Пальчик освобожден от должности.

Информация об этом опубликована на Национальном правовом портале Беларуси.

«В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Беларусь постановляю освободить Пальчика Геннадия Владимировича от должности ректора Академии управления при президенте Республики Беларусь», - говорится в документе.

Статья 84 Конституции обозначает полномочия президента Беларуси в плане назначений кадров, перестановок, управления и реорганизации различных органов госуправления. В соответствии с каким именно пунктом уволен Пальчик, на сайте не уточняется.

Исполняющим обязанности ректора назначен проректор Академии по учебной работе Александр Лаптенок.

Пальчик работает главным редактором научного журнала «Педагогическая наука и образование» и научно-практического журнала «Проблемы управления». Он также известен как автор более 160 научных работ, двух монографий и как соавтор учебных пособий. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ректор Академии управления при президенте Беларуси Геннадий Пальчик освобожден от должности.
 
Новости дня
Новости разные
 
EPAM выделит средства в помощь пострадавшим в ходе мирных акций протеста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика