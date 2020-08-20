Лукашенко уволил ректора Академии управления при президенте

Ректор Академии управления при президенте Беларуси Геннадий Пальчик освобожден от должности.

Информация об этом опубликована на Национальном правовом портале Беларуси.

«В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Беларусь постановляю освободить Пальчика Геннадия Владимировича от должности ректора Академии управления при президенте Республики Беларусь», - говорится в документе.

Статья 84 Конституции обозначает полномочия президента Беларуси в плане назначений кадров, перестановок, управления и реорганизации различных органов госуправления. В соответствии с каким именно пунктом уволен Пальчик, на сайте не уточняется.

Исполняющим обязанности ректора назначен проректор Академии по учебной работе Александр Лаптенок.

Пальчик работает главным редактором научного журнала «Педагогическая наука и образование» и научно-практического журнала «Проблемы управления». Он также известен как автор более 160 научных работ, двух монографий и как соавтор учебных пособий.