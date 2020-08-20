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«Ревел от боли, плакал, как девчонка». Видеомонологи задержанных на протестах в Беларуси (видео)

20.08.2020 11:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наши корреспонденты пообщались с людьми, которые встретились с силовиками во время протестов после президентских выборов. А также посетили незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Вясна», куда стекаются свидетельства людей, пострадавших от действий силовиков. «Один из свидетелей заявил такой факт, что избивали рядом с ним человека, парня 18 лет. Били резиновой палкой. После этого его заставили облизать эту палку», — рассказали нам правозащитники.

Один из пострадавших рассказывает, как вышел к Гродненскому горисполкому после того, как увидел окровавленную малолетнюю девочку. В автомобиль ее родителей въехал военный автомобиль, отца задержали, девочка в крови была доставлена в больницу. Увидев это, 12 августа мужчина вышел на площадь с фотографией девочки и посылом: «Если вам нужна кровь, берите мою». Встал на колени.

Мужчина в штатской одежде отвел его к синему бусу, там принялись избивать его и еще одного мужчину. «Сверху мне ставят на голову ногу. Дверь закрывается, и начинают меня просто колотить. „Сколько тебе заплатили, мразь?!“» — мужчина вспоминает, что избивали безостановочно, требуя назвать сумму, за которую он вышел на площадь.

Другой мужчина прогуливался 10 августа с девушкой в центре Минска. Его рюкзак проверил ОМОН, нашли респиратор. Это стало поводом для задержания. Его закинули в душный автозак, за каждое слово людей там били дубинками. Все команды сопровождались ударом дубинкой. Сперва удар, потом команда.

«Если кто-то случайно падал, его добивали. Били два, три, пять раз. Если кто-то кричал, его еще сильнее били».

Юрия задержали у цирка в Минске. Гулял с женой. Ей тоже досталось, когда пыталась отвоевать мужа у силовиков. Юрию стало страшно, когда его вместе с остальными задержанными где-то выгрузили. Вышел какой-то майор, лица которого он не помнит, и пригрозил расстрелами.

«Забор. И мы, мордой упертые в забор. Перевернуты ладони. Нам дали только два раза по 15 минут присесть».

 
Теги: Минск
 
 
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Наши корреспонденты пообщались с людьми, которые встретились с силовиками во время протестов после президентских выборов. А также посетили незарегистрированный...
 
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