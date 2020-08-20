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Решено! Строители "Гродножилстроя" уходят на забастовку с 21 августа

20.08.2020 16:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Строители «Гродножилстроя» уходят на забастовку с 21 августа.

Такое решение работники предприятия приняли при помощи тайного голосования: большая часть коллектива поддержала идею бастовать. Об этом уже официально уведомили как руководство «Гродножилстроя», так и городские власти.

Основные требования сотрудников, как уже ранее сообщалось: проведение честных выборов, отставка Лукашенко, а также возбуждение уголовных дел в отношении всех причастных к жестокому избиению участников мирных акций.

Напомним, «Гродножилстрой» — одно из первых предприятий, которое присоединилось к Общенациональной забастовке. Работник именно этого предприятия в своем эмоциональном выступлении один их первых назвал Лукашенко бывшим президентом.
 
 
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Строители «Гродножилстроя» уходят на забастовку с 21 августа.
 
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