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При этой власти футбола в Беларуси не будет - все матчи будут проходить без зрителей

20.08.2020 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Все матчи 22-го тура чемпионата Беларуси пройдут без зрителей, сообщили Tribuna.com в пресс-службе АБФФ.



Причины такого решения не называются. Но они очевидны - власти бояься, что собравшиеся на трибунах болельщики будут скандировать антилукашенковские лозунги.

Напомним, без объяснения причин матчи отменяются уже с 7 августа.

Не состоялись встречи 21-го тура «Минск» – «Славия» и «Динамо» Минск – «Смолевичи», а также были перенесены игры 22-го тура.

Расписание 22-го тура можно посмотреть здесь.

С 9 августа по всей Беларуси начались массовые протесты против результатов выборов президента Беларуси, где, по официальным данным "победил" Лукашенко.
 
Теги: Минск
 
 
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Все матчи 22-го тура чемпионата Беларуси пройдут без зрителей, сообщили Tribuna.com в пресс-службе АБФФ.
 
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