Хроника дня: сторонники Лукашенко вышли на митинги, а Колесникова обратилась к силовикам (видео)

Источник материала: Onliner

В последние дни весьма активно проявляют себя сторонники Александра Лукашенко — стараются креативить, собирают большие митинги, устраивают даже автопробеги. В ответ с обратной стороны несутся обвинения в использовании административного ресурса... Забастовщики один за другим возвращаются на работу, некоторых активистов задерживают. Началось массированное контрнаступление и по «процессуальной» линии: Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту деятельности недавно созданного Координационного совета.

«Призывы к захвату власти»

Генпрокурор Александр Конюк заявил сегодня: «Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

Уголовное дело по ч. 3 ст. 361 («Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь и ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности») возбуждено пока «по факту», а не в отношении конкретных людей.

«Планируется создать политический орган, который должен взять на себя процесс передачи власти от действующего главы государства. Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а их деятельность является неконституционной», — объяснил Конюк.

Мария Колесникова выступила с жестким обращением к силовикам

Сегодня Координационный совет направил официальные обращения в Генпрокуратуру, СК, МВД и КГБ с требованием срочно провести встречи для обсуждения резолюции. После того как Генпрокуратура заявила о возбуждении уголовного дела по деятельности совета, юриста штаба Бабарико вызвали на 21 августа в Следственный комитет для дачи показаний.

Также сегодня глава объединенного штаба Мария Колесникова жестко обратилась к силовикам, которых призвала задуматься о будущем страны и стать на сторону протестующих.

Путин против внешнего воздействия на руководство Беларуси

Президент России заявил о контрпродуктивности внешнего давления на руководство Беларуси, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Кремля. Такой вывод сделан по итогам телефонного разговора Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

«В соответствии с договоренностью Шарль Мишель информировал об итогах прошедшего 19 августа внеочередного саммита Европейского союза, посвященного событиям в Беларуси. С российской стороны акцентирована контрпродуктивность оказания какого-либо давления на руководство суверенного белорусского государства и вмешательства извне в происходящие там внутренние процессы. Подтверждено, что скорейшая нормализация ситуации в Беларуси отвечает интересам как России, так и Евросоюза», — сказали в Москве.

Акции за Лукашенко и цепи солидарности

В разных населенных пунктах проходят акции в поддержку Александра Лукашенко. Где-то они уже состоялись, где-то намечены на сегодня и ближайшие дни.

В Гомеле придумали автопробег: несколько десятков машин с флагами стартовали с площади Восстания и стали совершать круги по центральной части города. Для этого кое-где пришлось останавливать движение транспорта, не участвующего в пробеге.





Маршрут проходил мимо оппонентов, которые уже не первый день стоят с плакатами и флагами у цирка. Они приветствовали колонну криками «Уходи!».





Родные погибшего в Бресте не могут забрать тело мужчины

Вчера утром в минском военном госпитале умер 43-летний брестчанин Геннадий Шутов. Он получил огнестрельное ранение в голову. Но пока родные не могут его похоронить.

— Нам не отдают тело и до понедельника не отдадут, — рассказала Onliner дочка погибшего Анастасия. — По закону они имеют право держать его у себя от 1 до 30 суток.





Купаловский: заявлений об увольнении не поступало

Накаленную обстановку в театре имени Янки Купалы (точнее, уже снаружи него) наконец прокомментировал Минкульт. В ведомстве сообщили, что 18 августа состоялась встреча министра Юрия Бондаря с коллективом, где министр дал «аргументированные пояснения по поводу увольнения бывшего генерального директора театра Латушко П. П.». По словам Юрия Бондаря, все произошло в соответствии с законодательством.

Особо подчеркнул: высказывания и поступки Латушко являются его личной позицией, которая не может влиять на деятельность театра, который предназначен исключительно для творчества и не должен превращаться в политический клуб.

Сотрудникам, которые пожелали уволиться в знак солидарности, предложено подумать, «чтобы не сломать свою творческую и человеческую судьбу».

В ведомстве отметили: на сегодня заявлений об увольнении на имя и. о. гендиректора не поступало.

Кроме того, «в целях недопущения дестабилизации деятельности театра и обеспечения подготовки к новому сезону» проводятся санитарно-эпидемические мероприятия. «Информация о „силовом захвате“ здания не соответствует действительности, — информирует Минкульт. — Охрану здания и пропускной режим обеспечивают сотрудники Департамента охраны».

Лидер «Дай дарогу!» снова задержан

Об этом Onliner рассказали друзья музыканта. Сегодня днем Юрий Стыльский возвращался к себе домой, но не дошел. Его знакомые считают, что его могли задержать. Напомним, 15 августа его уже задерживали, это случилось после масштабного марша в Бресте.

— Его задержали люди в штатском сегодня около 15 часов. Сейчас мы пытаемся выяснить, где он находится. Пока безрезультатно, — рассказали нам знакомые Стыльского.

Чуть позже в пресс-службе УВД Брестского облисполкома подтвердили информацию о задержании.

— Стыльский задержан в рамках нарушения административного законодательства. Он находится в ИВС, — рассказала начальник пресс-службы Наталья Сахарчук.





США призывают правительство Беларуси наладить диалог с оппозицией

Госсекретарь США Майкл Помпео призывает белорусские власти принять предложение ОБСЕ о диалоге с оппозицией. По его словам, США глубоко обеспокоены серьезными недостатками процесса выборов в республике и осуждают насилие против мирных демонстрантов, пишет ТАСС.

На площади Независимости снова собираются люди

В конце рабочего дня в центре Минска людей было не так много, как в некоторые из минувших дней. Флаги, аплодисменты, лозунги — все как всегда.



Ольга Воробьева

Однако через несколько часов народ все же собрался.













(будет дополнено)