Hyundai готовит к запуску 7-местный минивэн с 2-литровым турбомотором

Источник материала: Onliner

Компания Hyundai готовит к премьере модель, которая наверняка получила бы успех на нашем рынке, но вряд ли когда-нибудь доедет до ТС. Речь идет о 7-местном минивэне Custo, дебют которого запланирован на октябрь. Пока автомобиль будет продаваться только в Китае.





Выпускаться модель будет на заводе Beijing Hyundai. Предприятие построено в партнерстве корейского производителя с концерном BAIC Motor (компании сотрудничают с 2002 года). Клиентам предоставят выбор между шести- и семиместными модификациями MPV. Судя по шпионским снимкам, Custo будет соответствовать последнему корпоративному стилю Hyundai, хотя общие пропорции машины уникальны: модель не похожа на кроссовер и имеет сдвижную боковую дверь.





В салоне виднеются детали от нового Hyundai Sonata. В частности, здесь общие с седаном D-класса руль и селектор переключения передач. Для модели предложат большой экран мультимедийной системы и цифровую приборную панель. По данным портала Car News China , на машину будет устанавливаться 2-литровый турбированный (!) мотор мощностью 237 л. с. Крутящий момент агрегата — 353 Н·м. Роль коробки передач отдадут 8-ступенчатому «автомату».



