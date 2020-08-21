ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Hyundai готовит к запуску 7-местный минивэн с 2-литровым турбомотором

21.08.2020 11:41 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компания Hyundai готовит к премьере модель, которая наверняка получила бы успех на нашем рынке, но вряд ли когда-нибудь доедет до ТС. Речь идет о 7-местном минивэне Custo, дебют которого запланирован на октябрь. Пока автомобиль будет продаваться только в Китае. 

Hyundai готовит к запуску 7-местный минивэн с 2-литровым турбомотором

Выпускаться модель будет на заводе Beijing Hyundai. Предприятие построено в партнерстве корейского производителя с концерном BAIC Motor (компании сотрудничают с 2002 года). Клиентам предоставят выбор между шести- и семиместными модификациями MPV. Судя по шпионским снимкам, Custo будет соответствовать последнему корпоративному стилю Hyundai, хотя общие пропорции машины уникальны: модель не похожа на кроссовер и имеет сдвижную боковую дверь.

Hyundai готовит к запуску 7-местный минивэн с 2-литровым турбомотором

В салоне виднеются детали от нового Hyundai Sonata. В частности, здесь общие с седаном D-класса руль и селектор переключения передач. Для модели предложат большой экран мультимедийной системы и цифровую приборную панель. По данным портала Car News China, на машину будет устанавливаться 2-литровый турбированный (!) мотор мощностью 237 л. с. Крутящий момент агрегата — 353 Н·м. Роль коробки передач отдадут 8-ступенчатому «автомату».

Hyundai готовит к запуску 7-местный минивэн с 2-литровым турбомотором
Hyundai Sonata V (NF) (Grandeur), 2007 г.в., 230 200 км
серебристый, седан, дизель 2.2 л, автоматическая, передний привод
17 151 р.
6900$ / 5822€
Hyundai Lantra II (J2), 1997 г.в., 280 000 км
бордовый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
1500 р.
603$ / 509€
Hyundai Solaris II Рестайлинг Comfort + Advanced, 2020 г.в., новый
черный, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
32 454 р.
13 057$ / 11 017€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Hyundai готовит к премьере модель, которая наверняка получила бы успех на нашем рынке, но вряд ли когда-нибудь доедет до ТС. Речь идет о 7-местном минивэне Custo,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Adobe признала потерю пользовательских снимков в Lightroom для iOS
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика