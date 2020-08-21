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Hyundai готовит к запуску 7-местный минивэн с 2-литровым турбомотором
Источник материала: Onliner
Компания Hyundai готовит к премьере модель, которая наверняка получила бы успех на нашем рынке, но вряд ли когда-нибудь доедет до ТС. Речь идет о 7-местном минивэне Custo, дебют которого запланирован на октябрь. Пока автомобиль будет продаваться только в Китае.
Выпускаться модель будет на заводе Beijing Hyundai. Предприятие построено в партнерстве корейского производителя с концерном BAIC Motor (компании сотрудничают с 2002 года). Клиентам предоставят выбор между шести- и семиместными модификациями MPV. Судя по шпионским снимкам, Custo будет соответствовать последнему корпоративному стилю Hyundai, хотя общие пропорции машины уникальны: модель не похожа на кроссовер и имеет сдвижную боковую дверь.
В салоне виднеются детали от нового Hyundai Sonata. В частности, здесь общие с седаном D-класса руль и селектор переключения передач. Для модели предложат большой экран мультимедийной системы и цифровую приборную панель. По данным портала
серебристый, седан, дизель 2.2 л, автоматическая, передний привод
бордовый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
черный, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
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Компания Hyundai готовит к премьере модель, которая наверняка получила бы успех на нашем рынке, но вряд ли когда-нибудь доедет до ТС. Речь идет о 7-местном минивэне Custo,...
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