







Один из лидеров забастовочного "Беларуськалия" Дмитрий Куделевич исчез в первой половине дня 20 августа. Долгое время его местонахождение не было известно. Поздно вечером 20 августа Куделевич позвонил жене и сообщил, что находится в безопасности, однако домой так и не вернулся. Некоторые подробности происшествия он объяснил в коротком видеоролике, опубликованном утром 21 августа.





"Добрый вечер, мои друзья, мои соратники, - говорит Дмитрий Куделевич. - Сразу хочу поблагодарить вас за усилия по поиску меня, за мгновенную реакцию, за Вашу поддержку. Сегодня на самом деле произошел беспрецедентный случай, который поражает своей беспринципностью и наглостью.





С 10 до 11 часов мне на телефон поступил звонок с просьбой приехать на встречу для объяснения позиции нашего координационного совета. Однако меня встретили люди далеко не дружественные и далеко не единомышленники.





Вытащив из машины, они погрузили меня и отвезли на известную улицу Парковую (адрес межрайонного управления КГБ — РС)».





В ролике Дмитрий Куделевич также сообщает, что спецслужбы очень пристально следят за всеми шагами страчкомов на «Беларуськалии». По его словам, в ближайшее время он планирует вернуться к работе в страчкоме.





Как стало известно Свабодзе, сейчас Дмитрий Куделевич находится на территории Украины. Эту информацию подтвердили и в забастовочном комитете "Беларуськалия".