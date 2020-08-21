С МАЗа показательно уволили несколько человек – чтобы подавить протесты

Источник материала: KYKY

К нам попала история заводчанина, который не боялся выходить на забастовки, из-за чего лишился трудоустройства. «Меня зовут Семен Федотов, и я работал на МАЗе: меня и еще восьмерых моих товарищей показательно уволили с завода, чтобы приостановить протест».

Семена уволили по ст. 53 Трудового кодекса (не добросовестно выполнял свои обязанности).





Но Семен не жалеет, наоборот, призывает рабочих не сдаваться.

«Всех бастующих прошу не поддаваться страху. За это время нам удалось застопорить конвейер – сейчас там стоят десятки не собранных машин, а начальство уговаривает людей работать в выходные и сверхурочно. Только никто не соглашается.

Я представляю с хохотом, как этот завод будет работать через неделю – уже крохи в виде увольнения девятерых сотрудников заставляют конвейер еле ехать.

Массовые увольнения, которые произойдут уже через неделю, и плохая репутация завода просто заставит МАЗ законсервироваться».