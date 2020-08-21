Белорусские банки стали в очередь к последнему кредитору

Период избытка ликвидности закончился. Наступает денежный дефицит. В одной из предыдущих статей Banki24.by объяснили, что происходило в банковской системе Беларуси в июле . Прошлый месяц прошел относительно спокойно, несмотря на рост девальвационных ожиданий, о котором сообщил Нацбанк. В одной из предыдущих статейобъяснили,. Прошлый месяц прошел относительно спокойно, несмотря на рост девальвационных ожиданий, о котором сообщил Нацбанк.





Тогда же мы предположили, что слова Каллаура о рисках снижения ставок больше относятся к августу, нежели к июлю. Это видно по нарастанию оборотов на межбанке.





Межбанк — это рынок, на котором банки делятся ресурсами под определенный процент. В конце июня Нацбанк объявил, что до середины сентября прекратит операции изъятия ликвидности. По мысли регулятора этот ход должен был оживить межбанк.





Впрочем, некоторый всплеск активности наблюдался лишь с 7 по 14 июля, после чего на межбанк вновь вернулись тишь да гладь. Отчасти этому помогли квартальные налоги и уменьшение обязательных резервов.





Рост оборотов на межбанке начался 3 августа, когда они составили 101 млн BYN. 5 августа межбанк раскрутился до 160,5 млн BYN. Но самое жесткое движение началось с 11 августа.





В прошлый вторник обороты на 1-дневном межбанке составили 291,5 млн BYN, 12 августа — 284,2 млн BYN, 13 августа — 302,8 млн BYN, 14 августа — 381,1 млн BYN. В понедельник 17 августа банки-заемщики взяли у кредиторов 187,2 млн BYN на 1 день и 117,7 млн BYN на 2 дня. 18 августа объемы 1-дневного межбанка сократились до 157,4 млн BYN, а 2-дневного — до нуля.





Из статистики операций Нацбанка понятно, почему во вторник межбанк упал по оборотам. Просто запросы банков с дефицитом ликвидности удовлетворил сам регулятор. 18 августа НБРБ выдал кредиты овернайт на 135,4 млн BYN. Таких значительных объемов не было с 29 июня.





Еще более масштабные события произошли 19 августа. В среду Нацбанк провел первый кредитный аукцион с 23 января 2019 года. Кредитный аукцион относится к операциям поддержки ликвидности системы. Она проводится, когда у банков есть спрос на дефицитные ресурсы.





Около 19 месяцев в таких операциях не было нужды: в системе царил избыток ликвидности. По данным НБРБ в среду 12 банков подали 27 заявок на общую сумму 1,145 млрд BYN. Заявки были сформированы под кредиты на 7 дней и со ставками от 7,76% до 8,75% годовых.





По неким причинам Нацбанк удовлетворил только 9 заявок от 6 банков на сумму 548 млн BYN. Диапазон ставок по удовлетворенным заявкам составил 8,25–8,75%. По сути НБРБ «зарезал» больше половины запросов. Теперь такие банки вынуждены искать ресурсы на стороне либо снова идти на поклон к регулятору и просить деньги, но уже под более высокий процент.





А ведь есть еще категория банков, которые получили так называемые антикризисные кредиты на 3–6 месяцев под ставку рефинансирования. На 19 августа общий долг по таким кредитам составлял 511 млн BYN.





По информации источников на рынке кредиты брали 3 крупных банка с российским и государственным капиталом. В целом можно констатировать, что половина банков (12 из 24) уже испытывает проблемы с ликвидностью. Банки пытаются их решить через межбанк, обычные и экстренные кредиты регулятора.





Скорее всего, проблемы у банков возникли в связи с оттоком средств клиентов. Отток резко усилился после выборов. Видимо, он касается депозитов населения, ресурсов компаний с иностранным капиталом и IT-сектора. Эти субъекты обычно наиболее мобильны в принятии решений.