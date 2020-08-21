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Бомбический агропарад за наши деньги в Гомеле! Без ванн и унитазов, но тоже смешно
Источник материала: Партизан
Это нормальные люди – наши земляки - после работы сели на тракторы и комбайны и ломанули в центр Гомеля. Креативно.
Фото: Сергей Комков, TUT.BY
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Это нормальные люди – наши земляки - после работы сели на тракторы и комбайны и ломанули в центр Гомеля. Креативно.
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