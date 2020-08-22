Источник материала: ОНТ

Минский СКА стал первым финалистом Кубка Беларуси по гандболу.

Сегодня в 1/2-й «армейцы» обыграли могилёвский клуб «Машека» — 36:29. Самым результативным игроком в составе победителей стал Глеб Леухин, который забросил шесть мячей. В эти минуты во втором полуфинале играют «Мешков Брест» и «Гомель». Финал турнира пройдёт завтра в Пинске и начнется в 16:00.

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