|
Минский СКА стал первым финалистом Кубка Беларуси по гандболу
Источник материала: ОНТ
Минский СКА стал первым финалистом Кубка Беларуси по гандболу.
Сегодня в 1/2-й «армейцы» обыграли могилёвский клуб «Машека» — 36:29. Самым результативным игроком в составе победителей стал Глеб Леухин, который забросил шесть мячей. В эти минуты во втором полуфинале играют «Мешков Брест» и «Гомель». Финал турнира пройдёт завтра в Пинске и начнется в 16:00.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский СКА стал первым финалистом Кубка Беларуси по гандболу. Сегодня в 1/2-й «армейцы» обыграли могилёвский клуб «Машека» — 36:29. Самым результативным игроком в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)