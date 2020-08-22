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Минский СКА стал первым финалистом Кубка Беларуси по гандболу

22.08.2020 19:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минский СКА стал первым финалистом Кубка Беларуси по гандболу

Минский СКА стал первым финалистом Кубка Беларуси по гандболу.

Сегодня в 1/2-й «армейцы» обыграли могилёвский клуб «Машека» — 36:29. Самым результативным игроком в составе победителей стал Глеб Леухин, который забросил шесть мячей. В эти минуты во втором полуфинале играют «Мешков Брест» и «Гомель». Финал турнира пройдёт завтра в Пинске и начнется в 16:00. 

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Минский СКА стал первым финалистом Кубка Беларуси по гандболу. Сегодня в 1/2-й «армейцы» обыграли могилёвский клуб «Машека» — 36:29. Самым результативным игроком в...
 
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