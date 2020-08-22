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Александр Лукашенко: «Они вводят войска – и на Беларуси можно поставить крест»

22.08.2020 19:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Против нас используют сценарий «цветных революций», на страну оказывается еще и внешнее давление. Об этом Александр Лукашенко говорил 22 августа, посещая военный полигон под Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит главы государства к западным рубежам нашей страны связан с непростой ситуацией у границы. Напомним, в соседней Польше проходят сразу пять крупных учений НАТО под руководством США. На полигонах более полутысячи солдат американской кавалерии и 70 бронетанковых частей. Подразделения Североатлантического альянса стягивают и в страны Балтии.

Александр Лукашенко: «Они вводят войска – и на Беларуси можно поставить крест»

Александр Лукашенко отметил, что таким образом оппоненты хотят рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе.

Впервые за четверть века Главнокомандующему пришлось принимать решение о приведении основных частей наших Вооружённых Сил в полную боевую готовность и переброске войск на западное направление.

Александр Лукашенко: «Они вводят войска – и на Беларуси можно поставить крест»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы видите, что они уже тащат сюда альтернативного Президента, делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, о поддержке и так далее. Военная поддержка налицо – передвижение войск НАТО к границам нашей страны. Все они двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового Президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска – и на Беларуси можно поставить крест.

То, что это делается всерьез, об этом свидетельствуют заявления западных государств, притом открытые заявления – это уже прямое вмешательство. Речь идет о финансировании, о вытаскивании нас на переговоры в ОБСЕ. Понятно, для чего они это делают. Поэтому я еще раз попрошу вас, как министра обороны и командующего нашим направлением западным, предпринять все усилия для того, чтобы защитить прежде всего эту жемчужину – западную Беларусь с центром в Гродно, с принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны.

Александр Лукашенко: «Они вводят войска – и на Беларуси можно поставить крест»

На фоне этой ситуации белорусские военные намерены провести комплексное тактическое учение на гродненском направлении с 28 по 31 августа.

Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что благодарен странам ОДКБ, которые выразили готовность помочь Беларуси. Однако Президент уверен, что с этим кризисом мы в состоянии справиться сами.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Против нас используют сценарий «цветных революций», на страну оказывается еще и внешнее давление. Об этом Александр Лукашенко говорил 22 августа,...
 
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