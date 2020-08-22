«Польша не собирается нарушать территориальную целостность Беларуси»

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КАБИНЕТА ПРЕЗИДЕНТА ПОЛЬШИ КШИШТОФА ЩЕРСКОГО





«Польша – это государство, которое последовательно выступает за верховенство международного права в отношениях между государствами на международной арене. Мы считаем, что соблюдение международного права – основа мира во всем мире. Фундаментом этого права остается принцип суверенитета и территориальной целостности государств. Польша защищает этот принцип на форуме ООН и реализует его в своей внешней политике, оберегая страны нашего региона от империализма и агрессии, которые нарушают эти принципы. Поэтому грустно и странно слышать, как пропаганда властей Беларуси говорит о том, что Польша намерена нарушить территориальную целостность этого государства. Польша не имела и не имеет таких намерений. Наоборот, как объявлено в позиции президентов Вышеградской группы, мы призываем все государства не нарушать суверенитета Беларуси в какой бы то ни было форме».





Напомним, что сегодня во время провластного митинга в Гродно Александр Лукашенко заявил:





«На западной границе неспокойно, бряцает оружие. Происходит вмешательство во внутренние дела нашей суверенной страны. […] Есть те, кто хочет отрезать кусок этой земли (белорусской. — прим. Ред.), особенно западной».





Он также сообщил, что впервые за 25 лет привел армию в боевую готовность. Но никакой угрозы нет, никто не собирается нападать на нас. Тогда заем это все? Ответ прост: чтобы поддерживать страх и нервозность в обществе.