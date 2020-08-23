Бесплатно воспользоваться одной попыткой ЭКО сможет каждая гражданка Беларуси с начала 2021 года

Источник материала: ОНТ

С начала следующего года бесплатно воспользоваться одной попыткой ЭКО сможет каждая гражданка Беларуси в возрасте до 40 лет и состоящая в браке. Для остальных категорий частные медцентры предлагают сниженные цены и оплату в рассрочку, чтобы возможность стать родителями была доступна каждой паре.





Только в прошлом году зарегистрировано 752 случая бесплодия на 100 000 у женщины в возрасте от 18 до 49 лет. Увеличить шансы на оплодотворение и зачатие здорового ребёнка помогает новейший метод генетической диагностики, который успешно применяют в столичном «Центре репродуктивной медицины». Всего на основании пяти клеток, взятых у пятидневного эмбриона, без вреда для него определяют наличие хромосомных мутаций. Это особенно актуально для женщин старше 40 лет. Чтобы возраст или лечение, например, от онкологических заболеваний не стали помехой для получения здоровых клеток, здесь широко применяется также процедура криоконсервации – то есть заморозка биологического материала.

Именно специалисты минского «Центра репродуктивной медицины» стоят у истоков белорусской репродуктологии. Благодаря им четверть века назад родились первые в Беларуси дети-близнецы, зачатые «в пробирке». С того момента удалось внедрить мировые методы и технологии, которые помогли появиться на свет почти 10 тысячам малышей.

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