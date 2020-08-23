|
Азаренко удивила
Источник материала: Навiны
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (59-й номер табели о рангах женского тенниса) с победы стартовала на престижном турнире «Цинциннати-2020» (проходит в Нью-Йорке).
В первом круге соревнований белоруска в двух сетах взяла верх над хорваткой Донной Векич (24-й) — 6:2, 6:3.
В борьбе за выход в третий круг турнира Азаренко встретится с победительницей встречи Слоан Стивенс (США) — Каролин Гарсия (Франция) (их поединок должен пройти сегодня поздно вечером).
Напомним, комментируя последние события в Беларуси, экс-лидер отечественного тенниса
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (59-й номер табели о рангах женского тенниса) с победы стартовала на престижном турнире «Цинциннати-2020» (проходит в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)