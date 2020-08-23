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Азаренко удивила

23.08.2020 07:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (59-й номер табели о рангах женского тенниса) с победы стартовала на престижном турнире «Цинциннати-2020» (проходит в Нью-Йорке).

Азаренко удивила

В первом круге соревнований белоруска в двух сетах взяла верх над хорваткой Донной Векич (24-й) — 6:2, 6:3.

В борьбе за выход в третий круг турнира Азаренко встретится с победительницей встречи Слоан Стивенс (США) — Каролин Гарсия (Франция) (их поединок должен пройти сегодня поздно вечером).

Напомним, комментируя последние события в Беларуси, экс-лидер отечественного тенниса заявила, что молит все противоборствующие стороны «остановить насилие и беспорядки и перейти к мирным переговорам. Только таким путем можно разрешить возникшие разногласия и вернуться к мирной жизни».

 
 
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (59-й номер табели о рангах женского тенниса) с победы стартовала на престижном турнире «Цинциннати-2020» (проходит в...
 
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