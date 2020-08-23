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В Москве +23, в Риге +21. Погода в Европе на неделю с 24 по 30 августа

23.08.2020 11:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают переменную облачность. Столбик термометра здесь покажет +21 градус, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Пройдут дожди, погода будет неустойчивой. Синоптики сделали прогноз на неделю

В Москве +23, в Риге +21. Погода в Европе на неделю с 24 по 30 августа

На 2 градуса теплее в Вене. Облачно и +25 в Риме. Не сдает позиции лето в Испании. В Мадриде 29 выше ноля.

В Москве +23, в Риге +21. Погода в Европе на неделю с 24 по 30 августа

Тот же метеорасклад в Софии. На 1 градус прохладнее в Анкаре. Продолжает радовать погода греков. В Афинах переменная облачность и +33.

В Москве +23, в Риге +21. Погода в Европе на неделю с 24 по 30 августа

В Прибалтике обещают дожди и грозы. В Риге – +21, в Вильнюсе – +23. Такая же температура в Варшаве. В Киеве переменная облачность, осадки и +25. В Москве синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду и 23 тепла.

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В Париже синоптики обещают переменную облачность. Столбик термометра здесь покажет +21 градус, рассказали в программе «Плюс-минус».   Пройдут дожди, погода будет...
 
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