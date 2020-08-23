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Лукашенко прилетел во Дворец независимости с автоматом в руках

24.08.2020 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Решение участников мирного Марша Новой Беларуси пройтись к площади государственного флага в Минске, на которой расположен Дворец независимости – рабочая резиденция Лукашенко, спровоцировало панику в высших эшелонах власти.

Все подходы к району расположения здания были заблокированы ОМОНом и армией, а сам Лукашенко на вертолете «прымчался» спасать … ничего для себя лично он спасти уже не может, просто очередная картинка для пропаганды: вот мол я какой, с автоматом в руках и ничего не боюсь.

«Именно так, по мнению пропаганды, приезжает на рабочее место человек у которого 80% поддержки: сам с автоматом (магазина нет, чтобы случайно не застрелился), в бронежилете, рядом 15-летний сын в каске, в бронежилете и с оружием в руках», - такой комментарий появился под видео в телеграме.

Между тем, Лукашенко подверг опасности жизнь своего сына, взяв с собой и вручив ему огнестрел. Таким образом, он вопиющим образом нарушил свой же декрет №18 от 24 ноября 2006 года, который позволяет отобрать детей у нерадивых родителей…

 
Теги: Минск
 
 
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Решение участников мирного Марша Новой Беларуси пройтись к площади государственного флага в Минске, на которой расположен Дворец независимости – рабочая...
 
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