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Что будет, если действительно остановить производства, как того требуют протестующие?
Источник материала: ОНТ
Все эти призывы к забастовкам, создание у проходных предприятий коридоров из хлопающей толпы, сквозь которую люди вынуждены идти на работу, – все это, если чуть поразмыслить, говорит о будущем, которое для нас готовят альтернативные активисты.
Зачем работать? Давайте хлопать и петь речевки! А заграница нам, конечно же, поможет! Но много ли заплатят и долго ли будут кормить? Вопрос, скорее, риторический.
Помните, «вредные советы» Остера? Нынешние инструкции и рекомендации – из этой книги, рассчитанной уже для взрослых. А что если действительно послушать таких советчиков – взять и остановить конвейеры? Дальше мы попробуем просчитать последствия.
А пока один пример. Заграничный. В Сети гуляет такая шутка: белорусских коллег, которые готовы бастовать, горячо поддерживают рабочие Львовского автобусного завода. В 1980-е это было самое крупное предприятие в мире, которое выпускало автобусы. В 1990-х объемы упали, но завод работал. В нулевых он был исключен из списка стратегических для украинской экономики. Лишился жилищного фонда – общежития предприятия продали вместе с жильцами. А вот так цеха завода выглядят сегодня. Жалкое зрелище!
Таких примеров, когда предприятие решили приватизировать, продать или перепрофилировать, оставив от него лишь руины, – множество. Есть еще, например, рижский вагоностроительный завод, который был основан в позапрошлом веке. А сейчас в стадии банкротства.
А теперь о том, к каким последствиям может привести остановка производств для двух конкретных предприятий: столичного «Атланта» и гродненского азотного гиганта.
О том, как должен быть упакован товар, Ирина Гринчик знает досконально. На своем участке выполняет любые операции, чтобы холодильник дошёл до покупателя в идеальном состоянии. И делает это уже 21 год. В конце девяностых пришла сюда за хорошим заработком и до сих пор ни разу не пожалела о выборе.
Мыслей уйти сейчас у Ирины тоже нет. Хотя ещё в начале недели к этому склоняла толпа. Так называемые «коридоры» у проходной нервировали и даже пугали. Предлагая настойчиво и даже агрессивно устроить стачку.
Кто эти люди, ещё придётся разобраться, но известно, что работников «Атланта» среди них не было замечено. Производство здесь не прекращалось – ни в пандемию, ни сейчас.
Сегодня на «Атланте» трудятся порядка шести тысяч человек. Производят бытовую технику. Каждые 13 секунд с конвейера сходит холодильник, а каждые 45 – стиральная машина. Остановить этот процесс, конечно, можно, но что потом? Минус продажи, минус зарплаты, ликвидация завода, безработица…
И если каким-то образом из-за забастовок пострадает качество, товар не купят. Для «Атланта» основной рынок – Россия, на восток отгружают 60% продукции. Потерю такого покупателя на заводе называют не иначе, как катастрофой.
«Гродно Азот» – крупнейшее предприятие страны. Химический гигант. Единственный в Беларуси производитель азотных удобрений. Коллектив – больше 10 тысяч человек. О забастовках здесь говорили. Здесь же одной из первых прошла встреча властей, профсоюзов с сотрудниками предприятия.
И вполне законно – трудовых-то споров на предприятии нет. Система работает стабильно: производят, продают, зарабатывают – только за полгода больше 115 миллионов рублей. Но к концу недели стачкомы объявили о забастовке, а интернет облетела информация: если политические требования рабочих не будут выполнены – завод остановят в течение нескольких часов.
На практике оказалось, что остановка «Азота» – это не более чем манипуляция, фейк. По словам руководства, на это нужно не меньше недели, да и объект стратегический – служба безопасности не даст перекрыть вентили. Но если предположить хотя бы на минуту, что «Гродно Азот» остановит цеха...
В случае аварии облако аммиака разлетится на 30-40 километров. А это угроза жизни и здоровью не только жителей Гродно, но и соседних Литвы (до нее 30 километров) и Польши (меньше 15-ти). И они первыми предъявят претензии Беларуси.
Село недополучит азотные удобрения – вместе с фосфором и калием основу роста растений. Производитель – единственный в стране. Нет удобрений – нет урожая. Закупки за рубежом за валюту повысят цены на продукты в магазинах.
Не будут выполнены контракты с зарубежными поставщиками. А сейчас в этой отрасли – экспортный сезон.
Больше 10 тысяч сотрудников предприятия и их семьи – умножаем минимум на три (30 тысяч человек – это целый район среднего размера) останутся без зарплат или получат меньше. В месяц только на оплату труда уходит более 11 миллионов рублей. Взять их будет негде.
Даже итальянская забастовка или ее аналоги невыгодны. Ведь в силу специфики производства даже выпуск минимума продукции требует тех же затрат энергоресурсов. Растет себестоимость, конечная цена – идет потеря рынка, конкуренты – продают дешевле. Работать на склад тоже не получится – места для того же карбамида хватит только на 20 дней. Да и само вещество, когда залеживается, теряет в качестве. Поэтому и руководство завода, и власти всех уровней готовы вести диалог.
«Гродно Азот», «Белшина», БелАЗ – на крупных предприятиях страны работают около 650 тысяч человек, бастуют 360, а это даже не полпроцента.
Специалисты отмечают: если остановить производство, продукт на рынке вытеснят конкуренты. Например, остановка «Беларуськалия» будет на руку России и Канаде. Машиностроительную отрасль с удовольствием заместят немцы и американцы. Промышленность страны – это четверть внутреннего валового продукта. От него зависит качество работы многих отраслей, к примеру транспорта или сектора услуг. К тому же промышленные предприятия приносят Беларуси 93% валютной выручки. Свою судьбу каждый, конечно, определяет сам, но сейчас от решения каждого зависит и будущее целой страны.
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Все эти призывы к забастовкам, создание у проходных предприятий коридоров из хлопающей толпы, сквозь которую люди вынуждены идти на работу, – все это, если чуть...
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