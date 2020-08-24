Что будет, если действительно остановить производства, как того требуют протестующие?

Источник материала: ОНТ

Все эти призывы к забастовкам, создание у проходных предприятий коридоров из хлопающей толпы, сквозь которую люди вынуждены идти на работу, – все это, если чуть поразмыслить, говорит о будущем, которое для нас готовят альтернативные активисты.





Зачем работать? Давайте хлопать и петь речевки! А заграница нам, конечно же, поможет! Но много ли заплатят и долго ли будут кормить? Вопрос, скорее, риторический.

Помните, «вредные советы» Остера? Нынешние инструкции и рекомендации – из этой книги, рассчитанной уже для взрослых. А что если действительно послушать таких советчиков – взять и остановить конвейеры? Дальше мы попробуем просчитать последствия.

А пока один пример. Заграничный. В Сети гуляет такая шутка: белорусских коллег, которые готовы бастовать, горячо поддерживают рабочие Львовского автобусного завода. В 1980-е это было самое крупное предприятие в мире, которое выпускало автобусы. В 1990-х объемы упали, но завод работал. В нулевых он был исключен из списка стратегических для украинской экономики. Лишился жилищного фонда – общежития предприятия продали вместе с жильцами. А вот так цеха завода выглядят сегодня. Жалкое зрелище!

Таких примеров, когда предприятие решили приватизировать, продать или перепрофилировать, оставив от него лишь руины, – множество. Есть еще, например, рижский вагоностроительный завод, который был основан в позапрошлом веке. А сейчас в стадии банкротства.

А теперь о том, к каким последствиям может привести остановка производств для двух конкретных предприятий: столичного «Атланта» и гродненского азотного гиганта.

О том, как должен быть упакован товар, Ирина Гринчик знает досконально. На своем участке выполняет любые операции, чтобы холодильник дошёл до покупателя в идеальном состоянии. И делает это уже 21 год. В конце девяностых пришла сюда за хорошим заработком и до сих пор ни разу не пожалела о выборе.

Мыслей уйти сейчас у Ирины тоже нет. Хотя ещё в начале недели к этому склоняла толпа. Так называемые «коридоры» у проходной нервировали и даже пугали. Предлагая настойчиво и даже агрессивно устроить стачку.

Кто эти люди, ещё придётся разобраться, но известно, что работников «Атланта» среди них не было замечено. Производство здесь не прекращалось – ни в пандемию, ни сейчас.

Сегодня на «Атланте» трудятся порядка шести тысяч человек. Производят бытовую технику. Каждые 13 секунд с конвейера сходит холодильник, а каждые 45 – стиральная машина. Остановить этот процесс, конечно, можно, но что потом? Минус продажи, минус зарплаты, ликвидация завода, безработица…

И если каким-то образом из-за забастовок пострадает качество, товар не купят. Для «Атланта» основной рынок – Россия, на восток отгружают 60% продукции. Потерю такого покупателя на заводе называют не иначе, как катастрофой.

Дмитрий Соколовский, генеральный директор предприятия «Атлант»: «Сегодня на российском рынке мы занимаем достаточно весомую долю. Мы удерживали её, завоёвывали в разные периоды. Вели конкурентную борьбу на российском рынке. И сегодня просто так уйти с российского рынка? Нигде сегодня ни на каких рынках никого не ждут, за каждую сотую долю процента на каждом рынке – это ожесточённая борьба. И то, что требует и финансовых ресурсов».

«Гродно Азот» – крупнейшее предприятие страны. Химический гигант. Единственный в Беларуси производитель азотных удобрений. Коллектив – больше 10 тысяч человек. О забастовках здесь говорили. Здесь же одной из первых прошла встреча властей, профсоюзов с сотрудниками предприятия.

Андрей Рожинский, председатель профсоюзного комитета «Гродно Азот»: «Трудовой коллектив "Гродно Азот" понимает, что на территории предприятия у нас производство взрывопожароопасное, и есть жесткое понимание того, к чему может привести остановка оборудования. Наши должностные обязанности на территории завода остаются нашими должностными обязанностями».

И вполне законно – трудовых-то споров на предприятии нет. Система работает стабильно: производят, продают, зарабатывают – только за полгода больше 115 миллионов рублей. Но к концу недели стачкомы объявили о забастовке, а интернет облетела информация: если политические требования рабочих не будут выполнены – завод остановят в течение нескольких часов.

Игорь Бобырь, генеральный директор предприятия «Гродно Азот»: «Я хочу сказать, чтобы все услышали, что "Гродно Азот" работает в штатном режиме. Ни на один день, ни на один час не снижался выпуск нашей продукции. Мы честно и четко выполняем свои обязательства перед покупателями и отгружаем нашу продукцию. С коллективом трудовым мы ведем открытый ежедневный диалог».

На практике оказалось, что остановка «Азота» – это не более чем манипуляция, фейк. По словам руководства, на это нужно не меньше недели, да и объект стратегический – служба безопасности не даст перекрыть вентили. Но если предположить хотя бы на минуту, что «Гродно Азот» остановит цеха...

В случае аварии облако аммиака разлетится на 30-40 километров. А это угроза жизни и здоровью не только жителей Гродно, но и соседних Литвы (до нее 30 километров) и Польши (меньше 15-ти). И они первыми предъявят претензии Беларуси.

Село недополучит азотные удобрения – вместе с фосфором и калием основу роста растений. Производитель – единственный в стране. Нет удобрений – нет урожая. Закупки за рубежом за валюту повысят цены на продукты в магазинах.

Не будут выполнены контракты с зарубежными поставщиками. А сейчас в этой отрасли – экспортный сезон.

Больше 10 тысяч сотрудников предприятия и их семьи – умножаем минимум на три (30 тысяч человек – это целый район среднего размера) останутся без зарплат или получат меньше. В месяц только на оплату труда уходит более 11 миллионов рублей. Взять их будет негде.

Татьяна Романюк, начальник отдела маркетинга предприятия «Гродно Азот»: «Они это пишут, публикуют, и это видят все мировые игроки рынка не только азотных удобрений. И все те сомнения, все те опасения, которые есть у мировых компаний, которые готовы платить нам предоплату. Заметьте – предоплату, мы не работаем с аккредитивом, с отсрочкой платежа. Это предоплата. Рационально – они боятся. Боятся, что мы попадем в санкционный лист, что с нами банки перестанут работать, в адрес нас перестанут поступать платежи и т. д. Это проблема для нас для всех. А где-то в Европе, в Германии наш продукт ждут. И мы не имеем ни морального права, ни физического, ни тем более уже экономического, имея предоплату от наших контрагентов, не исполнить контрактные обязательства».

Даже итальянская забастовка или ее аналоги невыгодны. Ведь в силу специфики производства даже выпуск минимума продукции требует тех же затрат энергоресурсов. Растет себестоимость, конечная цена – идет потеря рынка, конкуренты – продают дешевле. Работать на склад тоже не получится – места для того же карбамида хватит только на 20 дней. Да и само вещество, когда залеживается, теряет в качестве. Поэтому и руководство завода, и власти всех уровней готовы вести диалог.

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома: «Мы готовы встречаться десятки, сотни, тысячи раз для того, чтобы найти общий язык. У нас очень большая поддержка населения, которое сегодня, к сожалению, запугано радикалами, которые пытаются раскачать ситуацию».

«Гродно Азот», «Белшина», БелАЗ – на крупных предприятиях страны работают около 650 тысяч человек, бастуют 360, а это даже не полпроцента.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: «Если идёт остановка предприятия, то мы должны понимать, что риск большой по выплате самой заработной платы. 95% это точно сегодня понятно. И все об этом знают, многие сегодня работают и живут зарплатой. Если зарплата не выплачивается, зарплата приостанавливается. Но если они не работают. И есть проблемы, мы говорим 2/3, но и 2/3 надо выплатить. Но если у предприятия нет денег, он должен обратиться в банк, чтобы брать кредиты. А это надо загонять в долговую яму всё предприятие».

Специалисты отмечают: если остановить производство, продукт на рынке вытеснят конкуренты. Например, остановка «Беларуськалия» будет на руку России и Канаде. Машиностроительную отрасль с удовольствием заместят немцы и американцы. Промышленность страны – это четверть внутреннего валового продукта. От него зависит качество работы многих отраслей, к примеру транспорта или сектора услуг. К тому же промышленные предприятия приносят Беларуси 93% валютной выручки. Свою судьбу каждый, конечно, определяет сам, но сейчас от решения каждого зависит и будущее целой страны.

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