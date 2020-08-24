Полиция применила слезоточивый газ, чтобы сдержать футбольных болельщиков в Париже

Источник материала: ОНТ

23 августа вечером полицейские спецподразделения Парижа (Франция) применили слезоточивый газ на Елисейских полях, чтобы разогнать агрессивно настроенных футбольных болельщиков. Об этом информирует ТАСС.

Сотни болельщиков вышли на центральную улицу Парижа после финала Лиги чемпионов UEFA 2019/20 – французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) уступил немецкой «Баварии» 0:1.

Елисейские поля были предоставлены фанатам на два часа после игры. Порядок там и в районе стадиона «Парк де Пренс», где была проведена трансляция матча, обеспечивали 3 тысячи жандармов и полицейских. Возле стадиона произошли несколько стычек стражей порядка с хулиганами.

Позже сообщалось , что к 3 часам ночи 24 августа (04:00 по минскому времени) правоохранители задержали 83 нарушителя правопорядка.

Фото: twitter / prefpolice

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