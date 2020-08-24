|
Полиция применила слезоточивый газ, чтобы сдержать футбольных болельщиков в Париже
Источник материала: ОНТ
23 августа вечером полицейские спецподразделения Парижа (Франция) применили слезоточивый газ на Елисейских полях, чтобы разогнать агрессивно настроенных футбольных болельщиков. Об этом
Сотни болельщиков вышли на центральную улицу Парижа после финала Лиги чемпионов UEFA 2019/20 – французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) уступил немецкой «Баварии» 0:1.
Елисейские поля были предоставлены фанатам на два часа после игры. Порядок там и в районе стадиона «Парк де Пренс», где была проведена трансляция матча, обеспечивали 3 тысячи жандармов и полицейских. Возле стадиона произошли несколько стычек стражей порядка с хулиганами.
Позже
Фото: twitter / prefpolice
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 августа вечером полицейские спецподразделения Парижа (Франция) применили слезоточивый газ на Елисейских полях, чтобы разогнать агрессивно настроенных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)