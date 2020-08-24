Должны ли спортсмены ввязываться в политику? Мнения авторитетных людей из мира спорта

Источник материала: ОНТ

Когда наши белорусские атлеты поднимаются на пьедесталы, когда благодаря их усилиям духа и тела поднимается национальный флаг и звучит гимн, у каждого из нас возникает гордость за свою родину. И их мнения по любому поводу, актуальному для нас, в том числе и в отношении политики, никогда не проходят незамеченными.

Но вот должны ли спортсмены ввязываться в политику? С этим вопросом мы обратились сразу к нескольким известным и авторитетным людям из мира спорта. Вот их мнения.

Подробности – в видеоинформации.





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