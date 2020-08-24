В Грузии в результате падения микроавтобуса с обрыва погибли как минимум 17 человек

Источник материала: ОНТ

На северо-востоке Грузии на горной дороге в районе Душетского муниципалитета в результате падения микроавтобуса с обрыва погибли как минимум 17 человек, трое получили травмы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

По информации ведомства, ДТП произошло вблизи села Бисо. Микроавтобус упал на каменистый склон с высоты около 80 метров.

Данные о причинах аварии не приводятся. Начато расследование.

Фото: REUTERS / David Mdzinarishvili

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram