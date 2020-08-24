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В Грузии в результате падения микроавтобуса с обрыва погибли как минимум 17 человек

24.08.2020 09:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Грузии в результате падения микроавтобуса с обрыва погибли как минимум 17 человек

На северо-востоке Грузии на горной дороге в районе Душетского муниципалитета в результате падения микроавтобуса с обрыва погибли как минимум 17 человек, трое получили травмы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

По информации ведомства, ДТП произошло вблизи села Бисо. Микроавтобус упал на каменистый склон с высоты около 80 метров.

Данные о причинах аварии не приводятся. Начато расследование.

Фото: REUTERS / David Mdzinarishvili

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На северо-востоке Грузии на горной дороге в районе Душетского муниципалитета в результате падения микроавтобуса с обрыва погибли как минимум 17 человек, трое...
 
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