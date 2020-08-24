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В Грузии в результате падения микроавтобуса с обрыва погибли как минимум 17 человек
Источник материала: ОНТ
На северо-востоке Грузии на горной дороге в районе Душетского муниципалитета в результате падения микроавтобуса с обрыва погибли как минимум 17 человек, трое получили травмы. Об этом
По информации ведомства, ДТП произошло вблизи села Бисо. Микроавтобус упал на каменистый склон с высоты около 80 метров.
Данные о причинах аварии не приводятся. Начато расследование.
Фото: REUTERS / David Mdzinarishvili
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На северо-востоке Грузии на горной дороге в районе Душетского муниципалитета в результате падения микроавтобуса с обрыва погибли как минимум 17 человек, трое...
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