Запретов все меньше: посещение лесов ограничили в 21 районе Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Запрет на посещение лесов ввели после выходных в 21 районе Беларуси, такие данные содержит карта запретов и ограничений на посещение лесов на сайте министерства лесного хозяйства.

На прошлой неделе в лесах на большей части территории страны наблюдался повышенный уровень пожароопасности. В связи с этим ограничения на посещение лесов действовали более чем в 60 районах республики. В конце недели прошли дожди, ситуация стабилизировалась. В понедельник запреты сохранились только в 21 районе Беларуси.

В данный момент запрет распространяется на леса в четырех областях страны. Так, в Гомельской области ходить в леса нельзя в 11 районах: Рогачевском, Жлобинском, Буда-Кошелевском, Ветковском, Гомельском, Добрушском, Петриковском, Ельском, Хойникском, Брагинском и Лоевском. Ограничения действуют в шести районах Гродненщины: Сморгонском, Ошмянском, Вороновском, Лидском, Новогрудском и Дятловском.

В Минской области запрет на посещение лесов актуален в двух районах - Мядельском и Вилейском. Также в двух районах запрещено посещать леса в Витебской области. Под запретом оказались леса в Верхнедвинском и Россонском районах.

За актуальной информацией о запретах можно следить на специальной интерактивной карте , размещенной на сайте Минлесхоза.

Напомним, нарушение запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, может караться предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (до 675 рублей). В случае, если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).