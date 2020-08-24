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Запретов все меньше: посещение лесов ограничили в 21 районе Беларуси
24.08.2020 10:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг – Sputnik. Запрет на посещение лесов ввели после выходных в 21 районе Беларуси, такие данные содержит карта запретов и ограничений на посещение лесов на сайте министерства лесного хозяйства.
На прошлой неделе в лесах на большей части территории страны наблюдался повышенный уровень пожароопасности. В связи с этим ограничения на посещение лесов действовали более чем в 60 районах республики. В конце недели прошли дожди, ситуация стабилизировалась. В понедельник запреты сохранились только в 21 районе Беларуси.
В данный момент запрет распространяется на леса в четырех областях страны. Так, в Гомельской области ходить в леса нельзя в 11 районах: Рогачевском, Жлобинском, Буда-Кошелевском, Ветковском, Гомельском, Добрушском, Петриковском, Ельском, Хойникском, Брагинском и Лоевском. Ограничения действуют в шести районах Гродненщины: Сморгонском, Ошмянском, Вороновском, Лидском, Новогрудском и Дятловском.
В Минской области запрет на посещение лесов актуален в двух районах - Мядельском и Вилейском. Также в двух районах запрещено посещать леса в Витебской области. Под запретом оказались леса в Верхнедвинском и Россонском районах.
За актуальной информацией о запретах можно следить на специальной интерактивной
Напомним, нарушение запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, может караться предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (до 675 рублей). В случае, если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).
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Еще на прошлой неделе повышенная пожароопасность наблюдалась на большей части территории республики, однако прошли дожди, и ситуация стабилизировалась.
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