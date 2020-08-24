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Apple выделит $84 миллиона на решение претензий со стороны Южной Кореи
Источник материала: Onliner
Антимонопольный регулятор Южной Кореи начал расследование в отношении Apple по поводу политики американской корпорации. Производитель iPhone, в свою очередь, предложил выделить 100 миллионов корейских вон ($84 миллиона) на программы, которые уладят разногласия с южнокорейскими властями. Об этом
Регулятор полагает, что Apple навязала мобильным операторам и партнерам нечестные условия: она заставляет компании оплачивать рекламу и проводить за свой счет гарантийный ремонт. Теперь же Apple согласилась пересмотреть работу с партнерами и обсудить с ними разделение расходов.
На выделенные корпорацией деньги планируется построить центр поддержки небольших производств и образовательную академию для разработчиков. Также средства пойдут на снижение стоимости гарантийного ремонта и другие изменения в политике работы.
Власти Южной Кореи согласятся закрыть расследование, если общественность посчитает предложенные Apple меры приемлемыми.
В Южной Корее доля мобильного рынка Apple составляет 18%, а лидирующую позицию занимает Samsung Electronics с 65% долей.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A12 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2942 мАч, 1 SIM
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Антимонопольный регулятор Южной Кореи начал расследование в отношении Apple по поводу политики американской корпорации. Производитель iPhone, в свою очередь,...
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