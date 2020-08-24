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Apple выделит $84 миллиона на решение претензий со стороны Южной Кореи

24.08.2020 10:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Антимонопольный регулятор Южной Кореи начал расследование в отношении Apple по поводу политики американской корпорации. Производитель iPhone, в свою очередь, предложил выделить 100 миллионов корейских вон ($84 миллиона) на программы, которые уладят разногласия с южнокорейскими властями. Об этом сообщает CNBC.

Регулятор полагает, что Apple навязала мобильным операторам и партнерам нечестные условия: она заставляет компании оплачивать рекламу и проводить за свой счет гарантийный ремонт. Теперь же Apple согласилась пересмотреть работу с партнерами и обсудить с ними разделение расходов.

На выделенные корпорацией деньги планируется построить центр поддержки небольших производств и образовательную академию для разработчиков. Также средства пойдут на снижение стоимости гарантийного ремонта и другие изменения в политике работы.

Власти Южной Кореи согласятся закрыть расследование, если общественность посчитает предложенные Apple меры приемлемыми.

В Южной Корее доля мобильного рынка Apple составляет 18%, а лидирующую позицию занимает Samsung Electronics с 65% долей.

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Антимонопольный регулятор Южной Кореи начал расследование в отношении Apple по поводу политики американской корпорации. Производитель iPhone, в свою очередь,...
 
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