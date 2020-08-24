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Белорусский рубль сорвался с цепи — сильно растут основные валюты
Источник материала: Навiны
Белорусский рубль продолжает сильно падать на торгах БВФБ.
Утро 24 августа ознаменовалось существенным укреплением всех основных иностранных валют:
Больше всего растет доллар. Плюс составляет 0,0348 пункта — 2,5564 белорусского рубля.
Евро увеличивается на 0,0352 пункта — 3,0171 белорусского рубля.
Российский рубль добавляет 0,0311 пункта — 3,4316 белорусского рубля за 100 российских.
Ранее эксперты предупреждали, как
Отметим, что по итогам минувшей рабочей недели (17-21 августа)
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Белорусский рубль продолжает сильно падать на торгах БВФБ. Утро 24 августа ознаменовалось существенным укреплением всех основных иностранных валют: Больше всего...
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