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Белорусский рубль сорвался с цепи — сильно растут основные валюты

24.08.2020 10:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский рубль продолжает сильно падать на торгах БВФБ.

Утро 24 августа ознаменовалось существенным укреплением всех основных иностранных валют:

Больше всего растет доллар. Плюс составляет 0,0348 пункта — 2,5564 белорусского рубля.

Евро увеличивается на 0,0352 пункта — 3,0171 белорусского рубля.

Российский рубль добавляет 0,0311 пункта — 3,4316 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть. Утром в понедельник цены на «черное золото» растут.

Отметим, что по итогам минувшей рабочей недели (17-21 августа) белорусский рубль упал ко всем основным иностранным валютам.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль продолжает сильно падать на торгах БВФБ. Утро 24 августа ознаменовалось существенным укреплением всех основных иностранных валют: Больше всего...
 
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