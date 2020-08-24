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Евро подорожал до 3,5 рубля. Какие курсы установили банки

24.08.2020 10:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В обменниках продолжают расти курсы валют — доллара и евро. При этом во многих обменниках и отделениях банков по-прежнему наблюдается нехватка валюты. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили банки.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего сейчас курс продажи банком доллара — 2,67 рубля (БСБ Банк, РРБ Банк, Франсабанк), а ниже всего — 2,62 рубля (Беларусбанк, Банк БелВЭБ, БСБ банк).

Выгоднее всего сейчас сдавать американскую валюту в Paritetbank, Белгазпромбанк, МТБ Банк, РРБ-Банк, БТА Банк, Абсолютбанк, Белорусский народный банк — 2,595 рубля.

Самый высокий сейчас курс продажи банком евро — 3,5 рубля (Технобанк, на Кульман, 21Б), а ниже всего — 3,08 рубля (Беларусбанк, Идея Банк, Банк БелВЭБ).

Выгоднее всего сейчас сдавать евро в Абсолютбанке, Paritetbank, БТА Банке, МТБанке, Белорусском народном банке — 3,03 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В обменниках продолжают расти курсы валют - доллара и евро. При этом во многих обменниках и отделениях банков по-прежнему наблюдается нехватка валюты. FINANCE.TUT.BY...
 
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