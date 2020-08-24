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Собчак опубликовала совместное фото с Сергеем Тихановским
Источник материала: Tut.by
Российская телеведущая Ксения Собчак
«В твиттере нашли мою фотографию с Сергеем Тихановским (если говорить по законам феминизма — муж Светланы Тихановской, с которого всё и началось).
2016 год, Израиль, подошел прохожий, попросил сфотографироваться — почему бы и нет. Поясняю для тех, кто там уже стал конспирологические теории выстраивать, будто бы я чуть ли не стою за всем происходящим в Беларуси. Но факт забавный, кто ж знал тогда.
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Тогда он был просто случайным прохожим.
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