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Собчак опубликовала совместное фото с Сергеем Тихановским

24.08.2020 10:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале совместное фото с белорусским блогером, автором проекта «Страна для жизни» Сергеем Тихановским, который хотел баллотироваться на выборы президента республики.


Фото: Telegram-канал Ксении Собчак

«В твиттере нашли мою фотографию с Сергеем Тихановским (если говорить по законам феминизма — муж Светланы Тихановской, с которого всё и началось).

2016 год, Израиль, подошел прохожий, попросил сфотографироваться — почему бы и нет. Поясняю для тех, кто там уже стал конспирологические теории выстраивать, будто бы я чуть ли не стою за всем происходящим в Беларуси. Но факт забавный, кто ж знал тогда.
Будете подходить за фоткой, говорите о своих амбициях, и телефончик оставляйте!» — написала Собчак.

 
 
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