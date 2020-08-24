В Полоцком районе Ford вылетел в кювет и перевернулся: трое детей в реанимации

Источник материала: Tut.by

Трое детей получили серьезные травмы в аварии, которая произошла ночью 21 августа в Полоцком районе.





Как сообщили в пресс-службе МВД, 23-летний водитель Ford Orion не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся.

Кроме водителя, в салоне автомобиля ехали трое детей: девочки 12 и 15 лет и 7-летний мальчик. Все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в реанимационное отделение больницы.





По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.