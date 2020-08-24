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"Дубинки – это путь в никуда". В МИД Украины напомнили властям Беларуси о майдане
Источник материала: Партизан
МИД Украины призывает власти Беларуси не отвергать дружественные советы
Опыт украинской Революции Достоинства учит, что применение насилия против общества – это путь в никуда. Так украинское Министерство иностранных дел ответило на заявление пресс-секретаря МИД Беларуси о "заезженных советах" Украины, передает пресс-служба ведомства.
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"Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из беларуского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов. Опыт украинской Революции Достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками - это путь в никуда", - говорится в заявлении.
В МИД отметили, что Беларусь - соседнее государство, с которым Украина всегда стремилась и стремится к дружеским отношениям
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МИД Украины призывает власти Беларуси не отвергать дружественные советы
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