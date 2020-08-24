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С 25 августа водителей будут штрафовать за невключенный свет фар
Источник материала: Tut.by
С 25 августа по 5 сентября Госавтоинспекция проводит республиканское специальное комплексное мероприятие (СКМ) «Внимание — дети!», основная задача которого — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма,
В милиции напомнили, что, согласно
В дни проведения СКМ инспекторы проконтролируют соблюдение правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов, остановки и стоянки транспортных средств, а также будут пресекать нарушения ПДД со стороны пешеходов, подающих плохой пример юным участникам дорожного движения.
Сотрудники ГАИ призывают водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворах.
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С 25 августа по 5 сентября Госавтоинспекция проводит республиканское специальное комплексное мероприятие (СКМ) «Внимание - дети!».
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