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С 25 августа водителей будут штрафовать за невключенный свет фар

24.08.2020 11:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 25 августа по 5 сентября Госавтоинспекция проводит республиканское специальное комплексное мероприятие (СКМ) «Внимание — дети!», основная задача которого — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, сообщили в УГАИ МВД Республики Беларусь.


Фото: ulleo/pixabay.com

В милиции напомнили, что, согласно пункту 166.9 ПДД, в дни проведения СКМ водители обязаны передвигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. За невыполнение данного требования ПДД предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 2 базовых величин (ч. 3 ст. 18.14 КоАП Беларуси).

В дни проведения СКМ инспекторы проконтролируют соблюдение правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов, остановки и стоянки транспортных средств, а также будут пресекать нарушения ПДД со стороны пешеходов, подающих плохой пример юным участникам дорожного движения.

Сотрудники ГАИ призывают водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворах.

 
 
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С 25 августа по 5 сентября Госавтоинспекция проводит республиканское специальное комплексное мероприятие (СКМ) «Внимание - дети!».
 
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