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Дмитрий Пиневич назначен и.о. министра здравоохранения
24.08.2020 11:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг - Sputnik. Исполняющим обязанности министра здравоохранения Беларуси назначен Дмитрий Пиневич, соответствующее решение принял сегодня президент Александр Лукашенко.
© Sputnik / Инна Гришук
Пост министра здравоохранения вакантен с минувшей субботы, когда глава государства неожиданно для многих
В понедельник стало известно о том, что пост главы Минздрава занял Дмитрий Пиневич. Пока - в статусе исполняющего обязанности.
Последние девять лет Пиневич работал первым заместителем министра здравоохранения: на этот пост он пришел еще при Василии Жарко, сохранял его также при Валерии Малашко и Владимире Каранике.
Пиневичу 52 года, он родился в Вилейском районе Минской области. Учился в Ленинградской военно-медицинской академии, затем - в Академии управления при президенте.
Медицинскую карьеру начал как военный врач, затем был врачом-хирургом, заместителем главврача по медчасти в 5-й больнице, возглавлял иные учреждения здравоохранения, а с 2002 по 2011 - столичный комитет по здравоохранению.
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Предыдущий министр Владимир Караник в минувшую субботу был назначен губернатором Гродненской области.
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