Дмитрий Пиневич назначен и.о. министра здравоохранения

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг - Sputnik. Исполняющим обязанности министра здравоохранения Беларуси назначен Дмитрий Пиневич, соответствующее решение принял сегодня президент Александр Лукашенко.

Пост министра здравоохранения вакантен с минувшей субботы, когда глава государства неожиданно для многих назначил Владимира Караника губернатором Гродненской области.

В понедельник стало известно о том, что пост главы Минздрава занял Дмитрий Пиневич. Пока - в статусе исполняющего обязанности.

Последние девять лет Пиневич работал первым заместителем министра здравоохранения: на этот пост он пришел еще при Василии Жарко, сохранял его также при Валерии Малашко и Владимире Каранике.

Пиневичу 52 года, он родился в Вилейском районе Минской области. Учился в Ленинградской военно-медицинской академии, затем - в Академии управления при президенте.

Медицинскую карьеру начал как военный врач, затем был врачом-хирургом, заместителем главврача по медчасти в 5-й больнице, возглавлял иные учреждения здравоохранения, а с 2002 по 2011 - столичный комитет по здравоохранению.

Читайте также: