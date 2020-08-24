В Грузии микроавтобус с туристами сорвался с обрыва: 17 человек погибли, трое выжили (видео)

Источник материала: Onliner

В Грузии, вблизи высокогорного села Шатили в Душетском муниципалитете, микроавтобус с туристами из Тбилиси сорвался с обрыва и упал примерно с 80-метровой высоты. По официальным данным, 17 человек погибли. Спасатели обнаружили троих выживших: их состояние тяжелое, но пострадавшие уже находятся в больнице.

Как сообщают грузинские СМИ, село Шатили расположено в исторической области Хевсурети, известной средневековыми каменными башнями. И, несмотря на то, что туда ведет одна из самых опасных дорог в регионе, в сезон по ней проезжает большое число туристов.

По предварительной информации, одним из факторов, повлекших автокатастрофу, стала сложная погода: в горах весь день шел дождь, осложнявший видимость.

На месте происшествия проводится спасательная операция. МВД Грузии начало следствие по статье 276 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта».