Финляндия подумает о проведении ЧМ-2021 по хоккею вместо Беларуси

Источник материала: Tut.by

В случае необходимости Финляндия рассмотрит возможность принять у себя чемпионат мира по хоккею 2021 года. Об этом сообщил президент Финской хоккейной ассоциации Харри Нуммеля, передает belarushockey.



Reuters

Как сообщалось ранее, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил о намерении начать переговоры с Международной федерацией хоккея (IIHF) о проведении ЧМ-2021 совместно не с Беларусью, а с другой страной.

В свою очередь, министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс заявил, что первоочередная задача - начать переговоры с ИИХФ, и это будет делать Министерство образования и науки. Он добавил, что если сложившаяся ситуация сохранится, Латвия поддержит перенос чемпионата из Беларуси в другую страну, сообщает delfi.lv.

ИИХФ, напротив, не планирует переносить чемпионат мира 2021 года в какое-либо другое место и не хочет делать никаких политических заявлений.

Если Международная федерация хоккея (IIHF) откажется переносить турнир из Минска, а ситуация в Беларуси не изменится, Латвия может отказаться от проведения своей части чемпионата.

На вопрос, подумает ли Финляндия о том, чтобы принять у себя дома чемпионат мира 2021 года, Нуммеля ответил утвердительно.

«Конечно, мы будем рассматривать возможность проведения чемпионата мира, если ИИХФ придет к выводу, что следует искать новое место проведения чемпионата», - цитирует функционера финское СМИ Yle.fi.

Финляндия уже принимала два чемпионата мира за последнее десятилетие и примет чемпионат в 2022 году. Нуммеля отмечает, что даже часть проведения турнира требует много ресурсов.

Yle также сообщает, что если Латвия откажется от проведения ЧМ-2021, ей придется заплатить штраф в размере 930 000 евро.

Напомним, что грядущий чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня.