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МВД угрожает уголовными делами участникам акций протеста
Источник материала: Навiны
Сотрудники милиции составили вчера 79 протоколов об административных правонарушениях. Речь идет об участниках акций протеста.
Всего МВД насчитало всего 20 тысяч человек, которые участвовали в
«По-прежнему некоторые лица и интернет-ресурсы активно призывают граждан принять участие в несанкционированных массовых мероприятиях, умалчивая при этом, что за подобные деяния предусмотрены как административная, так и уголовная ответственности», — подчеркнули в милицейском ведомстве.
Независимые СМИ сообщили, что в Минске несмотря на дождь и ненастную погоду на улицы вышло порядка 100 тысяч человек.
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Сотрудники милиции составили вчера 79 протоколов об административных правонарушениях. Речь идет об участниках акций протеста.
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