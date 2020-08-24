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МВД угрожает уголовными делами участникам акций протеста

24.08.2020 11:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники милиции составили вчера 79 протоколов об административных правонарушениях. Речь идет об участниках акций протеста.

МВД угрожает уголовными делами участникам акций протеста

Всего МВД насчитало всего 20 тысяч человек, которые участвовали в воскресном мероприятии сторонников перемен.

«По-прежнему некоторые лица и интернет-ресурсы активно призывают граждан принять участие в несанкционированных массовых мероприятиях, умалчивая при этом, что за подобные деяния предусмотрены как административная, так и уголовная ответственности», — подчеркнули в милицейском ведомстве.

Независимые СМИ сообщили, что в Минске несмотря на дождь и ненастную погоду на улицы вышло порядка 100 тысяч человек.

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Теги: Минск
 
 
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Сотрудники милиции составили вчера 79 протоколов об административных правонарушениях. Речь идет об участниках акций протеста.
 
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