ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На проходной МТЗ задержали членов Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дилевского

24.08.2020 11:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На проходной МТЗ ОМОН задержал членов Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дилевского. Сейчас они в автозаке

На проходной МТЗ силовиками задержаны члены Координационного совета Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский. Их поместили в автозак.

Их обвинили в "организации несанкционированного массового мероприятия".


Сегодня на 13 часов запланирована пресс-кнференция Координационного совета.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На проходной МТЗ ОМОН задержал членов Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дилевского. Сейчас они в автозаке
 
Новости дня
Новости разные
 
В Грузии микроавтобус с туристами сорвался с обрыва: 17 человек погибли, трое выжили (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus
24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика