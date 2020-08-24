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На проходной МТЗ задержали членов Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дилевского
Источник материала: Партизан
На проходной МТЗ ОМОН задержал членов Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дилевского. Сейчас они в автозаке
На проходной МТЗ силовиками задержаны члены Координационного совета Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский. Их поместили в автозак.
Их обвинили в "организации несанкционированного массового мероприятия".
Сегодня на 13 часов запланирована пресс-кнференция Координационного совета.
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На проходной МТЗ ОМОН задержал членов Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дилевского. Сейчас они в автозаке
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