Хоккей. Финляндия готова провести часть ЧМ-2021 у себя

















В свою очередь, министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс заявил, что первоочередная задача — начать переговоры с ИИХФ, и это будет делать Министерство образования и науки. Он добавил, что если сложившаяся ситуация сохранится, Латвия поддержит перенос чемпионата из Беларуси в другую страну.





ИИХФ, напротив, не планирует переносить чемпионат мира 2021 года в какое-либо другое место и не хочет делать никаких политических заявлений. Если Международная федерация хоккея откажется переносить турнир из Минска , а ситуация в Беларуси не изменится, Латвия может отказаться от проведения своей части чемпионата.





belarushockey.com. На вопрос, подумает ли Финляндия о том, чтобы принять у себя дома чемпионат мира 2021 года, Нуммеля ответил утвердительно, передает





"Конечно, мы будем рассматривать возможность проведения чемпионата мира, если ИИХФ придет к выводу, что следует искать новое место проведения чемпионата", — сказал функционер.





Финляндия уже принимала два чемпионата мира за последнее десятилетие и примет чемпионат в 2022 году. Нуммеля отмечает, что даже часть проведения турнира требует много ресурсов.





Если Латвия откажется от проведения ЧМ-2021, ей придется заплатить штраф в размере 930 000 евро.





Грядущий чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня.



