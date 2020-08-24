ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Пресечена провокация со стороны Литвы». Белорусская авиация устроила охоту на воздушные шары

24.08.2020 12:05 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси 23 августа «пресекли провокацию» со стороны Литвы.

«Пресечена провокация со стороны Литвы». Белорусская авиация устроила охоту на воздушные шары
Акция солидарности с белорусами «Путь свободы» / Фото DELFI

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, «23 августа около 19:30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «благодаря решительным действиям экипажей вертолетов МИ-24» из состава дежурных сил ПВО «полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия».

Военное ведомство подготовило соответствующие материалы и направило их в МИД Беларуси для подготовки ноты литовской стороне.

23 августа в Литве прошла акция солидарности с белорусами «Путь свободы», в которой приняли участие почти 50 тысяч человек. Они выстроились в живую цепь от Вильнюса до границы с Беларусью на протяжении 32 км. В этот же день в 1989 году состоялась акция «Балтийский путь» — люди встали в живую цепь от Вильнюса до Таллина: взявшись за руки, выстроились более миллиона человек. Эта акция Литвы, Латвии и Эстонии стала протестом против советской оккупации трех балтийских государств и призывом восстановить их независимость.

23 августа министр обороны Виктор Хренин в своем видеообращении заявил, что под бело-красно-белыми флагами «фашисты организовывали массовые убийства» в Беларуси и армия берет под защиту от демонстрантов с этими флагами мемориалы Великой Отечественной войны.

Читайте дальше:

 

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси 23 августа «пресекли провокацию» со стороны Литвы.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ивьевском районе автомобиль насмерть сбил велосипедиста, водитель скрылся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus
24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика