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Члены КС Ковалькова и Дылевский задержаны в Минске

24.08.2020 12:17 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Задержание членов президиума Координационного совета Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского произошло возле проходной Минского тракторного завода.

Об этом сообщает в понедельник утром «Белсат».

Задержанных обвинили в организации несанкционированного массового мероприятия. Ковалькову и Дылевского посадили в автозак и увезли.

Напомним, акции протеста проходят в Беларуси начиная с дня выборов.

23 августа, в воскресенье, во всех городах Беларуси, а также в дружественных странах, прошли масштабные акции протеста. В Минске протестующие прошли с площади Независимости к стеле "Минск - горад-герой" и до резиденции президента. Там им путь загородили военные и ОМОН. Прямо к Дворцу Независимости на вертолете прилетел Александр Лукашенко вместе сосвоим сыном Николаем. Оба были с автоматами.

Утром в воскресенье в Минобороны предупредили, что все, кто будет идти с бело-красно-белыми флагами, в случае нарушения порядка с ними будет иметь дело не милиция, а армия.

Акция солидарности состоялась в Литве, где участники выстроились на 23 км цепью от центра Вильнюса до границы с Беларусью.

По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста.

 
Теги: Минск
 
 
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Задержание членов президиума Координационного совета Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского произошло возле проходной Минского тракторного завода. Об этом...
 
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