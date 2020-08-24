Члены КС Ковалькова и Дылевский задержаны в Минске

Задержание членов президиума Координационного совета Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского произошло возле проходной Минского тракторного завода.

Об этом сообщает в понедельник утром «Белсат».

Задержанных обвинили в организации несанкционированного массового мероприятия. Ковалькову и Дылевского посадили в автозак и увезли.

Напомним, акции протеста проходят в Беларуси начиная с дня выборов.

23 августа, в воскресенье, во всех городах Беларуси, а также в дружественных странах, прошли масштабные акции протеста. В Минске протестующие прошли с площади Независимости к стеле "Минск - горад-герой" и до резиденции президента. Там им путь загородили военные и ОМОН. Прямо к Дворцу Независимости на вертолете прилетел Александр Лукашенко вместе сосвоим сыном Николаем. Оба были с автоматами.

Утром в воскресенье в Минобороны предупредили , что все, кто будет идти с бело-красно-белыми флагами, в случае нарушения порядка с ними будет иметь дело не милиция, а армия.

Акция солидарности состоялась в Литве, где участники выстроились на 23 км цепью от центра Вильнюса до границы с Беларусью.