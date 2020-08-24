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Члены КС Ковалькова и Дылевский задержаны в Минске
Источник материала: БДГ
Задержание членов президиума Координационного совета Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского произошло возле проходной Минского тракторного завода.
Об этом сообщает в понедельник утром «Белсат».
Задержанных обвинили в организации несанкционированного массового мероприятия. Ковалькову и Дылевского посадили в автозак и увезли.
Напомним, акции протеста проходят в Беларуси начиная с дня выборов.
23 августа, в воскресенье, во всех городах Беларуси, а также в дружественных странах, прошли масштабные акции протеста. В Минске протестующие
Утром в воскресенье в Минобороны
Акция солидарности
По данным ЦИК, Александр Лукашенко
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Задержание членов президиума Координационного совета Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского произошло возле проходной Минского тракторного завода. Об этом...
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