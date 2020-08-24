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В Беларуси задержаны члены Координационного совета
Источник материала: АФН
Белорусские правоохранители задержали на проходной МТЗ двух членов Координационного совета, инициированного Светланой Тихановской, - Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского.
В ГУВД Минска подтвердили факт задержания, а также сообщили о начале административного процесса за организацию несанкционированного мероприятия.
"На них составляют протокол об организации массового несанкционированного мероприятия на Минском тракторном заводе", - сообщили в Координационном соввете.
Кроме того, член президиума Координационного совета Лилия Власова вызвана на допрос в Следственный комитет РБ.
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Белорусские правоохранители задержали на проходной МТЗ двух членов Координационного совета, инициированного Светланой Тихановской, - Ольгу Ковалькову и Сергея...
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