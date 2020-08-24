Министерство правды Беларуси повторно заблокировало сайт afn.by

Источник материала: АФН

Министерство информации Беларуси в минувшую пятницу повторно заблокировало сайт afn.by. Причины блокировки остаются неизвестными, поскольку до сих пор нет уведомления со стороны Министерства информации.

Подобный финт со стороны ведомства стал сюрпризом даже для технических регуляторов сети интернет в Беларуси.

Предыстория такова: 8 августа Мининформ блокирует сайт за размещенную заметку с данными экзит-пола, что является нарушением законодательства, поскольку в течение 5 дней перед выборами публикация экзит-полов и всяких опросов запрещена. Возможно ли было оперативное решение проблемы без отключения? – Да, достаточно было сделать один телефонный звонок владельцу домена.

О причинах блокировки стало известно только 9 августа из слов министра информации. Уведомление владельцу с копией приказа Мининформа было направлено только вечером 10 августа – к этому моменту сайт находился в блокировке 3 дня.

Далее, в адрес Мининформа было направлено электронное обращение с просьбой разблокировать сайт и что «запретная заметка» удалена с сайта, хотя технически она уже в этот момент ничего не нарушала, ибо выборы состоялись.

Далее, начала работать бюрократическая машина. В ведомстве назначили исполнителя, проверили удаление запрещенного материала и начали готовить приказ на разблокировку. Формально, у Мининформа есть месяц на принятие решения разблокировать/отказать.

В начале прошлой недели приказ был готов. Повода для отказа у ведомства нет. В итоге он был подписан. В четверг владелец afn.by получил электронную копию приказа о разблокировке сайта. В этот же четверг Минфинорм уведомил БелГИЭ о необходимости удаления сайта afn.by из черных списков. В пятницу, 21 августа, БелГИЭ, получив уведомление Мининформа по соответствующей системе документооборота, примерно в 11 часов внесло изменения в черные списки. Сайт был разблокирован.

А спустя 3 часа, как удалось в конце концов выяснить, заблокирован опять … по распоряжению Мининформа Беларуси. Что стало причиной блокировки на этот раз, Мининформ пока не сообщил.

Как сообщалось, 21 августа министерство правды заблокировало порядка 70 сайтов, а также внесло в черный список перечень прокси-серверов.

На момент блокировки ресурса, то есть 8 августа, ежедневно сайт посещали 15-20 тыс. человек. В этой связи, редакция уведомляет всех посетителей нашего сайта о том, что проект по-прежнему доступен в сети интернет по адресам: afn.by – только с использованием прокси, vpn или Psiphon, afnfn.com – в свободном доступе.

Дополнительную информацию о работе сайте можно оперативно получить в телеграм-канале по этому адресу .

Просим коллег сделать максимальный репост этого сообщения в удобном для вас виде.