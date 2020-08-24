На улице Казинца после столкновения с BMW перевернулся Renault

Источник материала: Tut.by

Водитель пострадал при столкновении двух автомобилей в Минске, сообщили в ГАИ.





Авария произошла утром 24 августа. По предварительной информации, 48-летний водитель Renault Duster, выезжая с дворовой территории, не уступил дорогу BMW, который двигался по улице Казинца со стороны улицы Кижеватова в направлении улицы Брестской. От удара Renault перевернулся на бок.

Водителя из Renault доставали очевидцы. Он доставлен в больницу для осмотра.