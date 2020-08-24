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На улице Казинца после столкновения с BMW перевернулся Renault
Источник материала: Tut.by
Водитель пострадал при столкновении двух автомобилей в Минске,
Авария произошла утром 24 августа. По предварительной информации, 48-летний водитель Renault Duster, выезжая с дворовой территории, не уступил дорогу BMW, который двигался по улице Казинца со стороны улицы Кижеватова в направлении улицы Брестской. От удара Renault перевернулся на бок.
Водителя из Renault доставали очевидцы. Он доставлен в больницу для осмотра.
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Водителя из Renault доставали очевидцы. Он доставлен в больницу для осмотра.
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