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"Результат всегда один": Межевич о последствиях белорусских забастовок

24.08.2020 12:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Результат всегда один": Межевич о последствиях белорусских забастовок

Независимо от причин, забастовки всегда несут за собой один экономический эффект ― падение валового внутреннего продукта страны (ВВП), отмечает эксперт. 

"Здесь абсолютно безразлично, происходит дело в Аргентине, в Республике Беларусь или в Канаде, результат всегда будет один. В учебниках мы всегда пишем — нанесение ущерба государству", ― отмечает экономист.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Однако при фразе об экономическом ущербе у рядовых граждан всегда возникает вопрос, рассуждает эксперт," государство это ведь не абстрактный сундук. Государство платит пенсии,  вкладывает средства в медицину", поясняет собеседник.

"Пенсию в Республике Беларусь я не получаю, но с медициной в Беларуси я сталкивался. Могу сказать, что медицина хорошая. Соответственно, меньше будет денег для медицины", ― говорит Межевич.

Напомним, массовые акции протеста начались в Беларуси после состоявшихся 9 августа президентских выборов, на которых, по данным Центризбиркома, Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов. До 13 августа протесты жестко подавлялись силовиками, против протестующих они применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По официальным данным, за первые дни акций протеста были задержаны порядка 7 тысяч человек, несколько сотен пострадали, есть данные о троих погибших.

Позднее протестные акции приобрели мирный характер, однако они продолжаются ежедневно. На минувшей неделе к протестующим присоединились работники ряда предприятий, объявив забастовки, в том числе, МАЗ, МТЗ и других, а также сотрудники государственных СМИ. В Минтруда эти забастовки уже назвали незаконными.

Комментарий политического эксперта, доктора экономических наук Николая Межевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Об основных экономических аспектах происходящих в Беларуси событий, в том числе, стачках и забастовках на ряде производств рассуждает политический эксперт,...
 
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