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"Результат всегда один": Межевич о последствиях белорусских забастовок
24.08.2020 12:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Независимо от причин,
"Здесь абсолютно безразлично, происходит дело в Аргентине, в Республике Беларусь или в Канаде, результат всегда будет один. В учебниках мы всегда пишем — нанесение ущерба государству", ― отмечает экономист.
© Sputnik / Виктор Толочко
Однако при фразе об экономическом
"Пенсию в Республике Беларусь я не получаю, но с
Напомним, массовые
Позднее протестные акции приобрели мирный характер, однако они продолжаются ежедневно. На минувшей неделе к протестующим присоединились работники ряда предприятий, объявив
Комментарий политического эксперта, доктора экономических наук Николая Межевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Об основных экономических аспектах происходящих в Беларуси событий, в том числе, стачках и забастовках на ряде производств рассуждает политический эксперт,...
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