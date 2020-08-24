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В Жабинке прощаются с Геннадием Шутовым, который получил огнестрельное ранение в голову вечером 11 августа
Источник материала: Партизан
Проститься с Геннадием Шутовым в Жабинку утром понедельника, 24 августа, приехали больше 100 человек, пишет
Напомним, 44-летний брестчанин Геннадий Шутов получил огнестрельное ранение в голову вечером 11 августа во время массовых акций протеста. Родственники двое суток не могли найти его. Они выяснили, что его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск. Старшая дочь Людмила рассказывала 14 августа, что у отца огнестрельная травма, «повреждения мозга тяжелые и обширные, врачи не дают никакого прогноза».
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В Жабинке прощаются с Геннадием Шутовым, который получил огнестрельное ранение в голову вечером 11 августа
Проститься с Геннадием Шутовым в Жабинку утром понедельника, 24 августа, приехали больше 100 человек, пишет "Брестская газета". Траурная процессия прошла по городу...
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