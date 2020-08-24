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Вывих. Как помочь и не навредить
Источник материала: Tut.by
Вывих сустава — закрытая травма, которую легко получить при неудачном падении, сильном рывке или даже резком движении. При этом происходит частичное или полное смещение костей сустава. Наиболее уязвимыми считаются плечевые и челюстные суставы, суставы пальцев кистей рук, реже — локтевые и тазобедренные суставы. Вывих может быть осложнен повреждением сухожилий, мышц, сосудов, нервных окончаний и кости. По симптоматике вывих сустава нередко можно принять за закрытый перелом кости.
Однако у травм есть отличительные особенности. Их необходимо принимать во внимание, поскольку от этого зависит алгоритм оказания доврачебной помощи пострадавшему. Заведующий травматологическим отделением 2-й Центральной районной поликлиники Фрунзенского района Минска Виктор Комар рассказал порталу «Здоровые люди» (
Симптомы вывиха
Основные признаки вывиха сустава во многом схожи с общими симптомами перелома:
Обратите внимание
При переломе конечность может сохранять нормальную двигательную активность в суставе. При вывихе движения в суставе характеризуются как «качательные», в то же время сам сустав остается неподвижным. Этим объясняется один из отличительных признаков вывиха: вынужденное положение конечности. То есть, вернуть руку или ногу в естественное положение не представляется возможным из-за неподвижности сустава.
Еще одна особенность, характерная именно для вывиха сустава: отсутствие крепитации (хруста) в области травмы. Непосредственно в момент вывиха может отмечаться так называемый симптом щелчка. Но чаще всего на фоне резкой боли и дискомфорта он остается незамеченным.
— Раньше симптом щелчка использовался как один из диагностических методов при дисплазии (недоразвитии суставов), — объясняет Виктор Комар. — Но при подозрении на вывих настоятельно рекомендую воздержаться от такой «самодиагностики»: это в разы увеличивает риск травмирования сустава и окружающих тканей.
Первая помощь при вывихе
Правила первой помощи при вывихе не предполагают каких-то активных мер, подчеркивает наш эксперт. Основная помощь может быть оказана только квалифицированными врачами-травматологами или хирургами в стационарных условиях клиники.
Все, что можно сделать до приезда бригады скорой помощи, это:
Ни в коем случае вывих нельзя вправлять самостоятельно
— Подчеркну: симптомы вывиха и перелома во многом схожи. В некоторых случаях достоверно диагностировать вывих можно только с помощью рентгенографии. При этом самостоятельное вправление вывиха чревато еще большим повреждением сустава и окружающих его тканей, сухожилий, кровеносных сосудов, нервов. Отдаленными последствиями такой «помощи» могут быть хронические боли, ограничение подвижности в пострадавшем суставе. Вправление должно происходить под местным или общим обезболиванием, когда мышцы полностью расслаблены. К тому же существует множество методик вправления вывиха в зависимости от того, какой сустав поврежден. Именно поэтому такие манипуляции должны совершаться только в клинике и только квалифицированными специалистами.
Важно помнить: вывих — травма, которая не проходит и не «заживает» самостоятельно. Главный принцип оказания первой помощи состоит в том, что чем быстрее вы обратитесь за помощью к врачу, тем меньше вероятность осложнений и отдаленных негативных последствий полученной травмы.
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Главный принцип оказания первой помощи состоит в том, что чем быстрее вы обратитесь за помощью к врачу, тем меньше вероятность осложнений и отдаленных негативных...
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