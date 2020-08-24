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После акции в Бресте задержан активист со стометровым бело-красно-белым флагом

24.08.2020 13:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Бресте вечером 23 августа был задержан общественный активист Дмитрий Янкович, перевозивший в своем автомобиле стометровый бело-красно-белый флаг. С этим флагом участники акции «Марш новой Беларуси» 23 августа провели шествие по улицам областного центра.

После акции в Бресте задержан активист со стометровым бело-красно-белым флагом

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, активиста задержали около 21.00 на проспекте Машерова недалеко от ЦУМа после того, как  участники шествия свернули флаг и положили его в автомобиль Янковича. Сначала сотрудник ГАИ остановил автомобиль, затем подъехали сотрудники ОМОНа и задержали активиста.

Янкович помещен в изолятор временного содержания Ленинского РОВД Бреста.

«Цель этого произвольного задержания: запугать сторонников перемен, которые ежедневно выходят в Бресте на мирные акции протеста», — считает правозащитник.

Как сообщалось, в акции Бресте приняло участие около 10 тысяч человек. Собравшись в 16.30 на площади Ленина прошли по улицам областного центра. Они несли бело-красно-белые флаги, плакаты и скандировали «Уходи!», «Лукашенко — в автозак!», «Жыве Беларусь!», «Верым! Можам! Пераможам!», «Нет насилию!» и т.д. Шествие завершилось в 21.20 также на площади Ленина.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте вечером 23 августа был задержан общественный активист Дмитрий Янкович, перевозивший в своем автомобиле стометровый бело-красно-белый флаг. С этим флагом...
 
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