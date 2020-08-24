После акции в Бресте задержан активист со стометровым бело-красно-белым флагом

В Бресте вечером 23 августа был задержан общественный активист Дмитрий Янкович, перевозивший в своем автомобиле стометровый бело-красно-белый флаг. С этим флагом участники акции «Марш новой Беларуси» 23 августа провели шествие по улицам областного центра.





Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, активиста задержали около 21.00 на проспекте Машерова недалеко от ЦУМа после того, как участники шествия свернули флаг и положили его в автомобиль Янковича. Сначала сотрудник ГАИ остановил автомобиль, затем подъехали сотрудники ОМОНа и задержали активиста.

Янкович помещен в изолятор временного содержания Ленинского РОВД Бреста.

«Цель этого произвольного задержания: запугать сторонников перемен, которые ежедневно выходят в Бресте на мирные акции протеста», — считает правозащитник.

Как сообщалось, в акции Бресте приняло участие около 10 тысяч человек. Собравшись в 16.30 на площади Ленина прошли по улицам областного центра. Они несли бело-красно-белые флаги, плакаты и скандировали «Уходи!», «Лукашенко — в автозак!», «Жыве Беларусь!», «Верым! Можам! Пераможам!», «Нет насилию!» и т.д. Шествие завершилось в 21.20 также на площади Ленина.